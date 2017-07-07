Открытая кухня в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»

ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» и гастромаркет региональных фермерских гурмэ-продуктов «Закрома-Маркет» представляют новый кулинарный проект «Открытая кухня в «АФИМОЛЛ Сити». Кулинарные мастер-классы и лекции будут проходить каждую пятницу с 17:00 до 20:00 в малом атриуме ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити». Специальными гостями и участниками «Открытой кухни» этим летом станут бренд-шеф международной сети ресторанов вьетнамской кухни «ВьетКафе» Нгуен Тхань Хай и бренд-шеф ресторанов «Meat&Fish» Сергей Миронов.

Любителей готовить или вкусно поесть, родителей с детьми и даже профессионалов в области гастрономического искусства до конца лета, каждую пятницу, приглашаем в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» за самыми неожиданными кулинарными решениями, увлекательными историями и полезными советами от экспертов.

Настоящее волшебство на «Открытой кухне «АФИМОЛЛ Сити» обещают уже на этой неделе, 7 июля, участники «Закрома-Маркет». Главный технолог «Сырной Мастерской» Михаил Понарский расскажет всё, что должны знать любители натурального сыра и экологически чистой молочной продукции. Владелец фермерского хозяйства «Обед без забот» Иван Иванович Лахметкин научит всех любителей мяса правильно его выбирать и жарить, а также расскажет и покажет, как готовить индейку и утиную грудку. И в завершение мастер-классов 7 июля хит сезона – лосось. Совладелец самой модной в столице рыбной лавки «Старик и море» Владимир Потапов покажет и расскажет, как быстро и вкусно приготовить несколько блюд из этой рыбы.

14 июля посетителей «Открытой кухни «АФИМОЛЛ Сити» ждет мастер-класс от бренд-шефа ресторана «Meat&Fish» Сергея Лобачева. Потомственный шеф-повар и внук легендарного Александра Филина – президента Национальной Гильдии шеф-поваров России, перевернет привычный взгляд на холодный свекольник. Сергей приготовит самый летний суп в новой интерпретации и подаче со сливочным сыром и сметаной. Покажет как правильно и быстро приготовить блюдо с историей, названное в честь графа Александра Григорьевича Строганова, бефстроганов и подать его в хлебной булке.

А 21 июля почитатели вьетнамской кухни в «АФИМОЛЛ Сити» приглашаются на колоритный гастрономический вечер с бренд-шефом международной сети «ВьетКафе» Нгуен Тхань Хай. Бренд-шеф обещает показать, как готовить хиты вьетнамской кухни так, как это делают в 300 км от города Ханоя, где родился Хай: суп с телятиной, говядиной и рисовой лапшой «Фо Бо», обжаренные блинчики из рисовой бумаги с курицей, древесными грибами и овощами «Нэм Га» и паровые блинчики с классической начинкой из свинины и древесных грибов «Бань Куон».

В ходе мастер-классов абсолютно все продукты и приготовленные блюда можно будет продегустировать. За расписанием мастер-классов следите на сайте ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити».

Каждую пятницу июля и августа с 17:00 до 20:00 в малом атриуме на 2-м этаже ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити». Вход свободный.



www.afimall.ru

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