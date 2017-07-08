«Полный Балет» в Санкт-Петербурге

В июне 2017 г. на Гороховой, 4 (Санкт-Петербург) открылся ресторан русской кухни «Полный балет». Название появилось не случайно: дом, в котором находится заведение, известен тем, что в нем жили иконы русского балета Агриппина Ваганова и Галина Уланова. Владельцы – The Hat Group, Наталья Тепеницкая и Татьяна Иванова (соучредитель «Бизе» на Моховой).

Шеф-повар Иннокентий Регентов разработал меню, в котором присутствуют новые необычные вкусовые сочетания, но в то же время сохранены традиции русской кухни. Классические блюда будут готовиться с учетом современных тенденций и технологий.

Любопытен раздел «Завтрак, обед и ужин балерины», в разработке которого принимали участие действующие танцовщицы петербургских театров.

Идея десертов от шеф-кондитера Ильназа Искакова обыгрывает сочетание классических рецептов с любимыми вкусами a la russe, например, не-паннакотта из ряженки или макарон с бородинским хлебом.

Крепкий алкоголь для «Полного Балета» подбирал видный эксперт из The Hat Group Григорий Кулеш. Бар и кухня работают в тесной связке – к каждому блюду или десерту будет подобран гастрономически сочетаемый напиток.

Команда сомелье Molto Buono подготовила утонченную карту вин с особенной философией «смотрим в будущее с оглядкой на прошлое». Карта представляет гостям ресторана хорошо знакомую классику винного мира, но от небольших, ориентированных на качество и экологию, производителей. Винная карта ресторана даст возможность гостям познакомиться с лучшими виноделами Старого и Нового Света. Также в карте представлены вина российских виноделов.

В интерьере прослеживаются элементы Ар-деко. Бережно восстановлены кессонные потолки, сохранена метлахская плитка начала ХХ-го века. Общее пространство, рассчитанное на 70 посадочных мест, разделено на 3 зоны, аванзону – легкую и светлую, барную и вечернюю – идеально подходящую для обедов и ужинов. Автор интерьера Дмитрий Давыдов говорит, что удачное пространство, не нуждающееся в сильном декорировании, само подсказало нужное архитектурное решение.

Афиша

Каждый месяц, авторитеты культурной и балетной жизни Петербурга, Олеся Пушкина и Ольга Грызунова пишут для гостей «Полного Балета» свои рекомендации и рецензии на значимые и интересные события города. Перед входом в ресторан будет размещаться и ежемесячно обновляться афиша с самыми яркими театральными постановками, выставками, кинофильмами и другими городскими мероприятиями.

Санкт-Петербург, Гороховая улица, 4

Время работы: с 9:00 – 23:00

+78123296737

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