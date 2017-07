Marc Cain запускает линию ароматов

Marc Cain расширяет портфолио своих брендов и запускает собственную линию ароматов.

Премьера Marc Cain Beauty состоялась на выставке Panorama в Берлине: корнер бренда получил название «Marc Cain Mysteriously – Ready for the Stage» («Marc Cain Mysteriously – Ваш выход на сцену»).

Аромат Mysteriously впервые был представлен на выставке Panorama: 212 кв. метров пространства Marc Cain оформлены по образу модного показа. На входе в корнер гостей ждет «бар ароматов»: каждый парфюм нанесен на шелковый шарф, помещенный в стеклянную колбу. Далее — подиум, разделенный на три цветовые зоны, представляющие один из трех ароматов – Marc Cain Mysteriously No. 1, No. 2 и No. 3. На подиуме манекены в предметах из капсулы Beauty и с флаконами Mysteriously в руках символизируют прочную связь fashion и beauty направлений бренда. Пройдя по подиуму, в конце которого на огромном ЖК-экране сияет изображение флакона Mysteriously, гости попадают за кулисы, оформленные нишами в трех различных цветах аромата.

На выставке Panorama представлен полный ассортимент Marc Cain Beauty: три вида парфюмерной воды и дополнительные средства по уходу за телом.

Продукты новой линии появятся в продаже в октябре во всех магазинах Marc Cain и в онлайн-магазине бренда.

Тэги: Marc Cain, ароматы, духи