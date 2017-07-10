NIKE представляет женскую кампанию «Поверь в большее»

NIKE верит в безграничный потенциал каждого человека и с помощью новой кампании «Поверь в большее» призывает девушек быть увереннее и верить, что они способны на большее.

Часто девушки не используют свой потенциал до конца, потому что не верят в себя, в то, что способны на большее. В новой кампании Nike призывает не бояться быть собой и верить в свои силы.

Героинями кампании стали 9 ярких девушек из абсолютно разных сфер деятельности – спорта, музыки, искусства, моды. У каждой из них разные истории, но вера в себя и свои возможности объединяет их в кампании «Поверь в большее».

В кампании «Поверь в большее» приняли участие Ольга Кураева – хореограф детской школы танцев; Дарья Сельянова – дизайнер и основатель бренда ZDDZ; Эллен Шейдлина – фотохудожник и модель; Саша Unisex – художница и основатель бренда тату-студий; музыкант Дарья Фишер; Алиса Кретова – актриса и режиссер; Катя Шенгелия – скейтбордистка и первый российский атлет, дважды участвовавший в самых престижных всемирных соревнованиях в экстремальных видах спорта X-Games; Тоня Арно – преподаватель дживамукти йоги; Эрика Ургант – молодая художница.

Nike объединяет женщин и девушек по всему миру в крупнейшее спортивное сообщество и делает спорт более доступным. Так, в обновленном приложении Nike+ Training Club включены йога-классы с фокусом на силу, выносливость и восстановление. Развивая одновременно тело и разум, атлеты могут познать безграничность своих возможностей. Если у тебя есть тело, ты – атлет, миссия Nike – нести вдохновение и инновации всем атлетам, помогая раскрыть внутренний потенциал.

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