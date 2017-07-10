TrendsBrands.ru представляет июльскую коллекцию T&B BASE — марки, которая создается командой дизайнеров мультибренда и производится в России.

Работая над новой коллекцией, команда TrendsBrands.ru выбрала главной темой море, о котором невозможно не думать, выбирая легкое платье на лето. Обойдя стороной привычный набор ассоциаций с матросской формой, дизайнеры T&B BASE интерпретировали символический образ моря через плавные расслабленные формы, свободные силуэты, развевающиеся на ветру будто от морского бриза легкие материалы, мягкие волны оборок и все оттенки синего.

Июльская коллекция T&B Base – яркая и минималистичная одновременно: простые силуэты оформлены в яркие моно-цвета или мелкие принты, а там, где есть место для воланов и оборок, использованы спокойные пастельные оттенки.

Основные материалы коллекции — хлопок, вискоза.

Съемка вдохновленной путешествием к морскому побережью новой коллекции не случайно сделана в городских декорациях — на фоне геометричных архитектурных конструкций. Она передает то, как ощущение легкости и свободы, которое мы испытываем рядом с морем, можно перенести и сохранить и в большом городе.

Фото: Алена Кузьмина

Стиль: Эля Гаевская

Прически и макияж: Юля Точилова

Модель: Даша Конова (IQ Models)

www.trendsbrands.ru

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