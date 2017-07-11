“Private Garden” на показе Marc Cain в Берлине

Немецкий бренд Marc Cain представил коллекцию сезона весна-лето 2018 на fashion-шоу в Берлине, темой которого стал “Private Garden”. Задний фон подиума, украшенный лавандой, шарообразные белые люстры и газон идеально передавали атмосферу летнего сада. Одним из самых запоминающихся моментов шоу стало музыкальное выступление израильского дуэта Lola Marsh, который представил летний хит «Wishing Girl».

Коллекция Marc Cain весна-лето 2018 посвящена сильным и независимым женщинам, предпочитающим креативные и смелые наряды. Образы новой коллекции навеяны эстетикой 70-х и 80-х: в них перекликаются романтический стиль, функциональность и спортивные элементы.

Специальными гостями показа Marc Cain в Берлине стали российская актриса Олеся Судзиловская, модель Лена Герке, певица Лене Майер-Ландрут, немецкие актрисы Александра Мария Лара и Ирис Бербен и многие другие. Показ также посетили известные европейские блогеры: София Валкиерс, Нина Швихтенберг, Мишель Крузи.

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