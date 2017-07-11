4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства

Государственный центр современного искусства в составе «РОСИЗО» представил проект 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, объявил список художников и старт индустриальных маршрутов.

Учредитель: Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»

При поддержке: Министерства культуры Российской Федерации

Соучредители: правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга, Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ»

Организатор: Уральский филиал Государственного центра современного искусства в составе «РОСИЗО»

Комиссар биеннале: Алиса Прудникова

Куратор основного проекта: Жоан Рибас

Место проведения: Екатеринбург и города Уральского региона

Даты проведения: 14.09.2017 – 12.11.2017

Команда 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства представила список художников основного проекта. Наряду с зарубежными классиками заявлены признанные и начинающие российские художники, в том числе уральские авторы.

Куратор 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства Жоан Рибас

«В выборе художников основного проекта бросается в глаза разброс от ранних киноэкспериментаторов до современного поколения медиа-арт художников, работающих с исследованием влияния технологий на современную реальность. Куратор провел много времени, знакомясь с уральской арт-сценой, в числе выбранных им художников, есть те, для которых биеннале станет первой международной выставкой» — комиссар биеннале Алиса Прудникова.

В 2017 году биеннале расширяет свои географические и временные рамки. Программа охватывает 28 городов и впервые начинается за два месяца до официального открытия. 15 июля стартуют маршруты арт-резиденций протяженностью 19 000 км. Запланировано больше 100 часов мероприятий интеллектуальной программы. «В разные годы логика программы менялась – от персональных интервенций на действующих предприятиях до коллективных путешествий приглашенных художников по Уралу. В этом году маршруты объединяют поездки выходного дня, современное искусство и знакомство с уральским индустриальным наследием. Арт-маршруты – это веский аргумент, чтобы приехать в Екатеринбург и увидеть биеннале собственными глазами» — отмечает Алиса Прудникова.

Индустриальная специфика Урала стала уникальной чертой и постоянной темой этого культурного проекта. «Уральская индустриальная биеннале современного искусства – это редкий пример масштабного проекта международного значения в регионе, инновационный для всей системы биеннале за счет живого взаимодействия художественных практик и индустрии. Мы приглашаем к сотрудничеству влиятельных представителей промышленности – и как участников, и как членов оргкомитета. Уральскую биеннале можно с уверенностью назвать флагманским проектом Государственного центра современного искусства в составе «РОСИЗО», поскольку развитие и всесторонняя поддержка регионального художественного сообщества, вовлечение широкой аудитории в культурный контекст – одно из приоритетных направлений нашей работы» — генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Сергей Перов.

В 2017 году тема биеннале «Новая грамотность» исследует труд и досуг недалекого будущего. «Так как я делаю проект для 4-й индустриальной биеннале, я подумал о том, чтобы посвятить его 4-й индустриальной революции. Все индустриальные революции трансформируют наше отношение к пространству и сами способы коммуникации. «Новая грамотность» на деле предполагает развитие старой грамотности, и умение читать и работать с текстами, поскольку они позволяют нам анализировать столкновение двух систем – цифровой и телесной. Цифра, которая никогда не устает, и тело, которому требуется отдых и сон. Нам следует осмыслить то, как они сосуществуют» — куратор 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства Жоан Рибас.

Официальный сайт биеннале: www.uralbiennale.ru

Тэги: Екатеринбург, Уральская индустриальная биеннале, современное искусство