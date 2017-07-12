Капсульная коллекция купальников GUESS x A Bikini A Day

Этим летом Guess представляет новую капсульную коллаборацию с бикини-моделями Наташей Окли и Девин Бругман, и запускает коллекцию купальников GUESS x A Bikini A Day. Эта пара будто прибыла с пляжей Сиднея (Австралия) и берегов Мауи (Гавайи). Объединившись с брендом ради создания специальной линии купальников, собственный дух моделей и их стиль жизни нашёл отражение в оригинальных принтах и безупречной посадке: сексуально и вне времени.

Рекламная кампания под руководством Пола Марчиано, креативного директора GUESS, и fashion-фотографа из Лос-Анжелеса Татьяны Герусовой обнажает душу Наташи и Девин в беззаботной серии черно-белых фотографий, напоминающих культовые образы рекламных кампаний Guess 80-х и 90-х годов. Объектив Татьяны Герусовой чётко передаёт игривый характер моделей и тесную дружбу между ними.

«Разработка коллекции для Guess всегда была для нас особенной мечтой и мы очень рады объединить свои силы для создания линии культовых купальников в винтажном стиле. Концепция бренда основывается на придании женщинам по всему миру особого чувства уверенности в своих силах и в своей красоте. Мы верим, что Guess несёт в себе именно такой посыл. Это самая захватывающая рекламная кампания, в которой мы когда-либо снимались и для нас большая честь стать частью такого культового бренда, как Guess» — Наташа Окли и Девин Бругман, основатели A Bikini A Day.

Летняя капсульная коллекция купальников Guess x Bikini А Day Swimwear представляет квинтэссенцию оригинальных дизайнов от Guess и принтов, пропитанных историческим наследием бренда. Это позволяет всем девушкам Guess чувствовать себя уверенно и комфортно на протяжении всего дня на побережье. В коллекции представлено большое разнообразие как слитных, так и раздельных купальных костюмов. В качестве дополнений и украшений, в коллекции используются кокетливые принты, полоска и клетка, а также яркие цветочные акценты цвета фуксии. Классические черные и белые купальники с высокой посадкой и особыми деталями на спинке являются базовыми моделями коллекции, которые никогда не выйдут из моды. Стильные топы в сочетании с высокими бикини станут идеальным элементом гардероба девушки Guess, которая всегда хочет выглядеть безупречно. Особенно на пляже.

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