Коллекция одежды и аксессуаров MINI Lifestyle доступна теперь в России

Любой заядлый путешественник несомненно оценит надежный, функциональный и отлично продуманный дорожный комплект. Коллекция MINI Lifestyle включает в себя множество стильных аксессуаров и практичных предметов, которые наполнят поездку приятными и яркими эмоциями. MINI Lifestyle предложит решения практически на любой случай жизни: от высококачественных и стильных багажных предметов до лаконичных аксессуаров и выразительной аутентичной одежды.

MINI сумки и предметы багажа: ваши ценные вещи всегда будут в безопасности.

Вылазка на шоппинг, бизнес-поездка, выходные за городом или длительное путешествие – новая коллекция MINI Lifestyle с широкой линейкой сумок и чемоданов идеально подходит для любого случая. Помимо яркого контрастного дизайна предметы багажа также предлагают владельцам высокую степень функциональности и множество отлично продуманных деталей. Практичные отделения в сумках скрывают сразу несколько отсеков, а внутреннее пространство чемоданов продумано таким образом, чтобы быть максимально гибким и удобным. Использование контрастных форм, цветов и материалов играет ключевую роль в дизайнерской концепции марки. Одной из особенностей новой коллекции MINI Lifestyle стала искусная игра с цветом и использование насыщенных красок и контрастных элементов в стиле «колорблок»». Акценты цвета морской волны и лимонные оттенки, сочетаясь с базовыми черным, белым и серыми тонами, создают интересные колористические гаммы.

Стильный цветные бумажники, вместительные косметички и практичная сумка-шоппер MINI станут идеальным дополнением в гардеробе любителей шоппинга. Гаджеты, ноутбуки и планшеты надежно разместятся в безопасных цветных чехлах и большой сумке MINI для ноутбука. Яркие чехлы очень гармонично впишутся в более сдержанный, удобный и функциональный рюкзак MINI.

Стильные спортивные сумки MINI Overnight, MINI Duffle и MINI Weekender предназначены для небольших путешествий. Модели созданы из прочного водоотталкивающий материала, бережно защищающего отделку от грязи и влаги. Путешествуя самолетом, остановите свой выбор на компактных чемоданах MINI Trolley и MINI Cabin Trolley. Для удобства и большей безопасности высококачественные чемоданы с твердым корпусом оборудованы выдвижной ручкой, бесшумными колесами и змейкой со встроенным замком TSA. Внутри кейсы имеют несколько практических отсеков, крепежные ремни с магнитной двухсторонней молнией Fidlock и съемным футляром на молнии для хранения важных предметов.

MINI FindMate – это маленький удобный помощник, предназначенный специально для того, чтобы никакие предметы путешествующего с вами багажа не потерялись и не были забыты по дороге. После регистрации в приложении MINI Connected инновационная бирка моментально подключается по системе Bluetooth к сумкам, чемоданам, ключницам или рюкзакам. Как только предмет с биркой покидает заданную в системе территорию, MINI Connected посылает сообщение на смартфон владельца. Как только переносное устройство попадает в диапазон действия Bluetooth сигнала, предмет легко обнаружить при помощи приложения и специфического звука. В случае, если MINI FindMate находится вне зоны Bluetooth доступа, пользователь может запросить точку местоположения, в котором связь была установлена последний раз. Кроме того, GPS координаты MINI FindMate в считанные минуты могут быть переданы в навигационную систему автомобиля. В паре с приложением MINI Connected одновременно могут работать до шести устройств MINI FindMate.

Простая практичная одежда и «умные» аксессуары из новой коллекции MINI подарят владельцу яркие эмоции и незабываемые ощущения в любых погодных условиях. Стильные универсальные куртки MINI с удобными рюкзаками сводят на нет любые невзгоды, связанные с непогодой. Созданные из ветроустойчивого и водоотталкивающего материала модели с выразительными «крылышками» MINI на левом рукаве станут прекрасным выбором для активного отдыха. Эластичные резинки-завязки и капюшон позволят подобрать степень и плотность прилегания в каждом индивидуальном случае. При необходимости многофункциональные куртки убираются в ультралегкий рюкзак. Для пущей надежности и защиты от непредвиденных погодных условий советуем всегда держать под рукой зонт-трость или складной зонт MINI, а если неожиданно выглянет солнце и начнет припекать – стильные бейсболки MINI Signet и MINI Wing Logo Flat Peak.

Для пикника, поездки за город или ночного кинопросмотра под открытым небом незаменимым аксессуаром станет покрывало MINI Signet с водоотталкивающим нижним слоем. Динамик MINI Bluetooth создаст необходимую вам атмосферу, в то время как термос и термокружки MINI Travel помогут удержать температуру напитков на заданном уровне. Изготовленный из полированной нержавеющей стали многоцелевой брелок MINI с легкость сможет открыть бутылочку любимого прохладительного напитка.

Более подробно с коллекцией MINI можно ознакомиться у официальных дилеров MINI.

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