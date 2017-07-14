H&M представит в ноябре совместную коллекцию с Erdem

Шведская компания H&M объявила 13 июля 2017 года, что следующая эксклюзивная совместная коллекция марки будет создана с базирующимся в Лондоне дизайнером ERDEM. Австралийский кинорежиссер Баз Лурманн сделает презентацию коллекции посредством своего уникального таланта рассказывать истории. Коллекция ERDEM x H&M появится в избранных магазинах шведской сети, а также на hm.com 2 ноября 2017 года.

Erdem создал для H&M совершенно новую коллекцию для женщин и впервые — коллекцию для мужчин. Erdem верит в силу красоты, исследуя исторические ссылки и личные истории в каждой вещи, которую он создает. Для коллекции ERDEM x H&M дизайнер представит интерпретацию тем из своих самых известных коллекций, играя с принтами, тканями и искусным мастерством исполнения, которым он славится.

«Я очень рад сотрудничеству с H&M и исследованию моей работы на совершенно новом уровне, включая мужскую коллекцию, чего я никогда раньше не делал. Также это такое удовольствие работать с Базом Лурманном, одним из самых важных повествователей нашего времени», — говорит Erdem.

«Для меня мода — это всегда больше, чем одежда, это форма самовыражения — обособленный вид искусства. Я вдохновлен работать с ERDEM and H&M, чтобы представить историю этой уникальной коллекции», — говорит Баз Лурманн.

«С момента, когда мы стали беседовать с Erdem о совместной работе, я была захвачена его представлением. Он создал для ERDEM x H&M пленительный мир, наполненный красотой, изяществом и яркими деталями. Это особые вещи, которые вам захочется носить всегда», — говорит Анн-Софи Йоханссон, креативный консультант H&M.

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