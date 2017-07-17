Мужская одежда BML в Outlet Village Пулково

Первый в Санкт-Петербурге магазин немецкой марки BML открылся в Outlet Village Пулково. Ассортимент BML представлен широким выбором мужской одежды премиум-класса и качественных сдержанных аксессуаров.

Изделия BML сочетают в себе элегантность и классический крой, а команда дизайнеров делает мужской образ ярким и соответствующим духу времени. Костюмы отшивают, используя традиции итальянских мастеров и немецкие технологии, что позволяет создавать уникальные изделия, совмещая элементы ручной работы и самые современные методики конструирования. В коллекциях BML особое внимание уделяется крою и использованию премиального текстиля со всего мира: шерсть, австралийский меринос, тибетский кашемир, тосканский мех, натуральный шелк, редкие виды кожи, лучший европейский хлопок и лен ручного производства.

Все изделия BML можно приобрести в Outlet Village Пулково со скидкой от 30% до 70%.

Outlet Village Пулково

Пулковское шоссе, 60, корпус 1

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