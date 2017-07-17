Открытие магазина «Гранд Дефиле» в Санкт Петербурге

В Санкт-Петербурге в ТРК «Радуга» открылся магазин нового формата «Гранд Дефиле» для идеального женского шопинга.

Магазины «Гранд Дефиле» – это новая концепция сети «Дефиле» (в России работает 81 магазин «Дефиле», средняя площадь – 70 кв.м.), которая предусматривает значительное расширение не только торговой площади, но и перечня товарных категорий. Формат «Гранд Дефиле» призван обеспечить полноценный женский шопинг в одной локации по очень привлекательным ценам. Новый магазин «Гранд Дефиле» расположился на площади 500 кв. м. в одном из крупнейших торговых комплексов Санкт-Петербурга «Радуга» и стал четвертым магазином сети.

В «Гранд Дефиле» представлен актуальный ассортимент женского белья, купальников, повседневной, домашней и пляжной одежды, обуви, аксессуаров, чулочно-носочных изделий, бижутерии, парфюмерии, косметики и товаров для дома.

«Формируя концепцию «Гранд Дефиле», мы ставили цель создать магазин, в котором современная городская девушка сможет найти для себя абсолютно все: от белья, одежды и аксессуаров до средств по уходу за собой и приятных полезных мелочей для дома», — говорит президент ООО «РозТех» Елена Смородина.

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