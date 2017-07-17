Эстетика Франции 70-х в новой коллекции Laroom осень-зима 2017

Многослойность, разнообразие принтов и геометрических узоров, эклектика и непринужденность – это и есть Париж, 70-е годы, которыми при создании коллекции вдохновлялась создатель и дизайнер марки Laroom Евгения Легкодымова.

В образах коллекции можно проследить всю эволюцию стиля 70-х в новой, свойственной марке Laroom, интерпретации: от стиля хиппи начала десятилетия до диско и романтического стиля.

В линейке представлены как вечерние и коктейльные платья из мерцающих тканей, с идеальной посадкой по фигуре, так и повседневные уютные образы, олицетворяющие небрежную буржуазность — расслабленный крой, культовый трикотаж лапша, свитеры, спортивная одежда в сочетании с парками и кардиганы.

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Laroom

Laroom

Одной из ярких тем коллекции стали костюмы в клетку — брючные и с юбками — воплощение излюбленного модницами парижского шика. Их нужно сочетать с водолазками, блузами с бантом и остромодным принтом зигзаг, а для утепления, можно накинуть на плечи классический тренч, пальто – либо в клетку, либо однотонное, или же двубортную шинель благородного оттенка.

Отголоски французской революции и студенческих демонстраций отслеживаются и в цветовых решениях, выборе ткани, футболках с лозунгами «L’imagination au pouvoir!» («Вся власть воображению!») и «Le bonheur est une idée neuve» («Счастье – это новая идея»), а также аксессуарах – любимых всеми парижанками беретах, шелковых платках «A’la babouchka», и огромных очках. Ткани — твид, габардин, рогожка, шелк и шифон — выдержаны в теплых тонах осенней листвы: охра, горчица, золото, бронза, малиновый, зеленый и терракотовый.

Бренд Laroom был создан в 2010 году и главная идея – это забота о сохранении женственности при любых обстоятельствах. Основа марки – это благородство, изысканность, чистые силуэтные линии и высокое качество изделий из натуральных тканей.

Вдохновением для стилистики съемки, по словам арт-директора фотосессии Дуси Максимовой, послужила документальная кинокартина «Серые сады», повествующая о жизни Эдит Бувье Бил, двоюродной сестры Жаклин Кеннеди, прожившей зрелые годы затворницей в полуразрушенном особняке. Лукбук коллекции переносит нас в сад огромного родового поместья, а каждый кадр — словно выхваченный момент из фильма.

Фотограф: Зверков Николай

Арт-директор: Дуся Максимова

Визажист: Юлия Точилова

Тэги: Laroom, женская мода, осень-зима 2017/18, стиль 1970-х