Как будет выглядеть линия одежды UNIQLO and JW ANDERSON

UNIQLO раскрывает детали новой линии одежды, разработанной в сотрудничестве с всемирно известным лондонским брендом JW ANDERSON. Коллекция UNIQLO and JW ANDERSON осень-зима 2017 состоит из 33 моделей мужской и женской одежды.

Стилистической особенностью новой линии является английская классика, сочетающая смелую эстетику графического дизайна, присущую JW ANDERSON, и высокий уровень качества, кроя и функциональности UNIQLO. В результате такого сочетания появилась коллекция, которая вобрала в себя лучшие черты английского стиля, который, являясь одновременно традиционным и современным, позволяет создавать мужские и женские вещи для всех возрастов на каждый день.

Комментируя эту долгожданную коллекцию, основатель JW ANDERSON Джонатан Андерсон отметил: «Для меня мотивацией к созданию этой коллекции стала вера в демократию модной индустрии. Я надеюсь, что среди предложенных нами вещей каждый человек сможет найти что-то для себя. Сотрудничать с UNIQLO очень интересно. Это значит сформировать и представить универсальный и оригинальный гардероб».

«Я думаю, что именно идея создания нового продукта — это то, что объединяет UNIQLO и JW ANDERSON. Это всегда захватывающе. Сведение всего к самой сути — характерная особенность японской культуры. Неважно, чем было обусловлено создание коллекции — культурой, тканями или силуэтами, — все дело в идее упрощения чего-либо ради создания наибольшего эффекта», — добавил Андерсон.

Юки Кацута, старший вице-президент компании Fast Retailing и глава по исследованию и дизайну UNIQLO, отметил: «Эта коллекция воплотила в себе наше общее видение элегантности, простоты, вневременного комфорта и индивидуальности, которое мы стремимся выразить через повседневную одежду. Вдохновением для создания большинства современных моделей стала униформа, а также рабочая и спортивная одежда, впервые появившаяся в Великобритании. Мы объединили энергию, креативность и традиционные черты JW ANDERSON с нашими моделями, тканями и функциональностью, чтобы создать востребованный во все времена базовый гардероб».

Ключевую роль в коллекции играет дизайн, в частности такого классического предмета гардероба как двубортный тренч с поясом, стеганая куртка из смешанных шерстяных тканей, исландский свитер и шарф в полоску. В тренче UNIQLO и JW ANDERSON акцент сделан на клетчатой подкладке. В некоторых пуховиках, рубашках и сумках также используется клетчатая ткань. Новая линия включает в себя изделия с оторочкой, трикотажные изделия и палантины ярких цветов, а также блузки и юбки с оборками. В таких изделиях как стеганая куртка из смешанных шерстяных тканей и сумка с короткими ручками имеется накладной карман из кожезаменителя с логотипом в виде якоря, созданным под влиянием JW ANDERSON.

Все 33 модели коллекции сделаны из традиционных английских материалов в сочетании с фирменными тканями UNIQLO. В коллекции присутствуют твидовые пальто с характерным переплетением «ломаная саржа» и рубашки из высококачественной хлопчатобумажной ткани, которые дарят ощущение естественного комфорта, а также трикотажные изделия из высококачественной мериносовой шерсти, придающие образу элегантность и роскошный шик.

Еще одной характерной особенностью коллекции является силуэт. В линию включены длинные пальто с модными пуговицами и поясом, оформленные в стиле жакета, которые создают современный, изящный и утонченный образ и позволяют использовать принцип многослойности при создании образа. Частью коллекции стали также водолазки свободного кроя и трикотажные платья oversize.

Одной из главных задач дизайнеров было предложить покупателям максимально теплую одежду. Среди предметов, рассчитанных на холодное время года, можно отметить шарфы и пуховики, произведенные с использованием технологии сохранения тепла HEATTECH. Ребристые манжеты и специальная тесьма для молнии позволят не снимать перчатки в зимнее время.

*** Коллекция будет представлена в России в конце сентября.

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