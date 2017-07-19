Осенняя кампания MANGO

MANGO представляют новую рекламную кампанию осень-зима 17-18. Лицами кампании стали модели Эмбер Валетта, Анна Юэрс, Фрея Беха, Егор Веннед и французский актер и модель Оливье Мартинес. Съемки прошли в пригороде Парижа, в усадьбе XVIII века Шато де Морвер (Château de Maurevert).

В новой женской коллекции дизайнеры MANGO играют на контрастах. В коллекции можно найти платья классического кроя, а также объемные блейзеры и пальто для создания дерзких образов, вдохновленных стилем милитари.

Разнообразные фактуры и материалы (шелк, вельвет), объемные детали и цветочный принт стали оригинальными акцентами новой коллекции.

Основными цветами были выбраны зеленый, оливковый, горчичный и коричневый с оттенками красного и розового.

Мужская коллекция этого сезона отличается многофункциональным и современным дизайном. Длинные пальто, парки и оверсайз джемперы выделяются объемными силуэтами и необычными пропорциями.

Вельветовые куртки и бомберы из бархата контрастируют с классикой — двубортными костюмами и двухсторонними куртками из австралийской овчины. Коллекция выполнена в зеленых и бежевых цветах, а также в главном цвете сезона — мокко.

Фото и видео — Марио Сорренти

Стилист — Александра Ворониека

Тэги: Mango, осень-зима 2017/18, рекламная кампания