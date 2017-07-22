BVLGARI празднует наступление лета вечеринкой у бассейна

«В Москве наступило лето? Не по велению ли мистической Serpenti вдруг расступились облака?» — шутили гости светской вечеринки Bulgari, устроенной у бассейна в Лужниках, среди которых были Эвелина Хромченко, Наталья и Мурад Османн, Наталья Лучанинова, Аглая Тарасова, Милош Бикович, Максим Матвеев, София Заика Эрнст, Катя Мухина, Маша Федорова, Юрате Гураускайте, Анна Скиданова, Екатеина Вуличенко, Марьяна Спивак, Мари Коберидзе, Анжелика Тиманиа, Олеся Шиповская и другие.

Яркое солнце, зеленые лужайки, бирюзовая вода… И вокруг элегантные представительницы московского света. Они танцуют, позируют перед камерой на ослепительно белой Vespa и обсуждают модные новости, примеряя украшения, сумки и солнечные очки из коллекций Serpenti.

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Bulgari Serpenti

Bulgari Serpenti

В центре внимания новинка сезона – изящные часики Serpenti, «меняющие кожу». Благодаря остроумному решению итальянских дизайнеров и швейцарских часовых мастеров ремешок одного цвета меняется на ремешок другого одним движением. Более того, вам предлагается стать соавтором Bulgari и сочинить собственную версию часов — в корпусе из розового золота или стали, с бриллиантами или без, и во всевозможных цветовых комбинациях, которых более 3 700. К циферблату, который может быть белый, красный, зеленый, черный, синий или лиловый, вы подбираете охватывающие запястье в два оборота ремешки понравившихся оттенков, которые, кроме того, могут быть из кожи теленка либо экзотической речной змеи карунг.

Образ водоплавающей рептилии вдохновил некоторых гостей настолько, что они прямо в вечерних платьях прыгнули в бассейн. Под заводные итальянские шлягеры, апеннинские деликатесы и непременное римское мороженое гости чувствовали себя героями итальянского кино эпохи dolce vita — еще одной излюбленной темы Дома Bulgari.

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