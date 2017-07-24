Модель больших размеров Эшли Грэм в рекламной кампании Marina Rinaldi

Корейский фотограф Хон Чан Хён с помощью выразительных черно-белых фотографий очень точно передал настроение рекламной кампании Marina Rinaldi осень-зима 2017-2018, в которой второй год подряд принимает участие модель Эшли Грэм.

Американская супермодель и признанная икона стиля теперь не только лицо бренда Marina Rinaldi, но и его международный посол. Эшли является олицетворением мира уверенных в себе женщин, желающих произвести впечатление и подчеркнуть свою природную красоту и стать.

Элегантность и чувственность, которые удалось передать фотографу в череде образов Marina Rinaldi, представляющих различные линии коллекции, выразительно оттеняет внутренняя энергия, излучаемая моделью.

Абсолютно черный цвет, представленный в коллекции такими тканями как твид, шерсть, жоржет-шелк и кожа, в сочетании с прозрачными вставками служит идеальным обрамлением цельного образа Marina Rinaldi, не затеняя его утонченность и изысканность.

Специально созданный для бренда смайл-эмодзи сделал еще более популярным хэштэг #Womenarethefuture, запущенный одновременно с кампанией Marina Rinaldi весна-лето 2017.

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