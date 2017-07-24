Vichy представила новый способ ухода за чувствительной кожей

Французская косметическая марка Vichy представила недавно новинку: укрепляющее средство Minéral 89 на каждый день, которое защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды и улучшает здоровье кожи.

Minéral 89 содержит в своем составе всего 11 ингредиентов, обеспечивая максимальную переносимость. Основные ингредиенты средства — это концентрация главных минералов термальной воды Виши на уровне 89% и увлажняющая экстра-чистая гиалуроновая кислота растительного происхождения большой молекулярной массы.

Эти два ингредиента, объединенные в одной формуле, творят чудеса, воздействуя на все параметры барьерной функции: физический барьер, водный, антиоксидантный, антибактериальный и фотозащитный.

Средство Minéral 89 является базовым для любого типа кожи, его гелевая текстура тает на коже, не оставляя жирных или липких следов. После применения средства кожа становится более сияющей и мягкой, снова приобретая объем.

Vichy рекомендует наносить средство Minéral 89 по утрам после очищения кожи. Чтобы активизировать микроциркуляцию и помочь веществам попасть вглубь кожи, следует наносить средство круговыми движениями, похлопывая кончиками пальцев.