Peuterey весна-лето 2018

Мужская и женская коллекция сезона весна-лето 2018 была представлена в рамках Pitti Uomo 92.

В сезоне весна-лето 2018 коллекции Peuterey излучают расслабленное настроение. Легендарная расслабленная калифорнийская энергетика вдохновляет коллекции бренда, как мужские, так и женские, в которых сочетаются мастерство изготовления «Сделано в Италии» Peuterey и международная привлекательность.

Смешение различных материалов и фактур создает подкупающие контрасты. Легкие дутые куртки имеют детали из очень легких материалов, дающих эргономический эффект, в то время как в культовых полевых куртках сочетаются нейлон и джерси.

Высокотехнологичные материалы использованы в непромокаемых и защищающих от ветра предметах верхней одежды в капсульной коллекции «Дождь», которая предлагает высококлассные функциональные модели в модном городском стиле.

Также Peuterey представляет для весны 2018 года непринужденную версию классической деловой формы для мужчин — рубашки, в которых иногда сочетаются хлопок с джерси, с подходящим широким выбором брюк в трех посадках: узкие, обычные и мешковатые.

В женской коллекции новый гибридный стиль сочетает силуэты ветронепроницаемой куртки и платья для новой туники, в которой сопоставлены мягкая и жесткая конструкции.

В трикотажной линии представлены вещи, окрашенные способом «батика», с полинявшим, поношенным видом.

Через всю коллекцию проходит беззаботное настроение, воспевающее добрый и мирный подход к жизни.

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