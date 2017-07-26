Лето в магазинах BAON

В конце июля в Москву пришло долгожданное лето, а это значит, что пора убирать свитера и теплые куртки, и открывать летний сезон. Тем более, что уже во всех магазинах начались распродажи — время, когда приобрести понравившиеся модели можно со скидкой. BAON предлагает скидку до 70% на весенне-летнюю коллекцию, в том числе на лимитированную коллекцию «BAON by Liasan Utiasheva».

Модели бренда созданы для современной девушки, у которой нет времени собирать свой каждодневный образ из множества предметов одежды. Вещи из весенне-летней коллекции скроены просто, но при этом выбранная цветовая палитра оживляет фасоны и делает коллекцию радостной.

Модный деним

Одежда из денима не выходит из моды на протяжении многих лет. В коллекции BAON представлены платья, сарафаны, брюки и блузы из денима. Must have в этом сезоне — платья со спущенными плечами и платья-рубашки. В них можно отправиться и на встречу с друзьями, и на свидание. В жаркую погоду в них будет комфортно за счет качеств ткани.

Комбинезоны и сарафаны

Это вещи, дающие свободу действий, в них вы будете чувствовать себя комфортно и непринужденно в любой ситуации. И они давно заняли лидирующее место в гардеробах модниц. А в этом сезоне комбинезон незаменим для работы в офисе.

Платья, платья, платья…

И, конечно, вещь, без которой невозможно представить ни один сезон – платье. Стилисты BAON превзошли себя, и в этой коллекции представлены платья различных фасонов и расцветок: с рюшами, оборками и воланами. Легкие, летящие и воздушные. Они незаменимы на прогулках по летнему городу, актуальны на свиданиях, и выручают на свадьбах в качестве платья подружки невесты. Женственно, стильно – девиз этого лета.

Следите за наличием моделей на официальном сайте — www.baon.ru.

Тэги: BAON, комбинезон, летние платья, лето 2017, сарафаны