Яркие и жизнерадостные цвета часов Happy Sport

Жизнь слишком хороша, чтобы быть одноцветной, поэтому Chopard дарит часам Happy Sport новые оттенки. Дизайн этих моделей, представленных теперь в версиях 36 и 30 мм, отличается свежестью и динамизмом. Часы предлагаются со съемным ремешком фиолетового, ярко-розового или салатового цвета, который можно самостоятельно поменять в зависимости от настроения, моды или сезона.

Облик этих культовых часов всегда был весьма эксцентричным! Happy Sport – это озорное переплетение жанров, где сталь сочетается с бриллиантами, а вечное соседствует с эфемерным. В 1993 году Каролина Шойфеле, дальновидный дизайнер и приверженец авангардизма, создает изумительно красивые часы в откровенно неформальном стиле, одновременно роскошные и спортивные. А как же общепринятые каноны? Они не имели для нее большого значения… Новые часы – веселые, оригинальные, задорные и очень современные – опрокидывают привычные представления и тенденции.

Неизменная простота и безграничная фантазия: вот основные черты характера Happy Sport. В духе модного лозунга Сделай сам новая модель дарит женщинам возможность менять ремешок самостоятельно, не выходя из дома, и сколь угодно часто. Сочетать похожие или, наоборот, контрастные цвета, оттенять, смягчать, мечтать – простор для их фантазии безграничен.

Корпус диаметром 36 мм (или 30 мм для более тонкого запястья) выполнен из стали или розового золота. В сочетании с резиновым ремешком он напоминает о том, что сочетаемость материалов – основной принцип оригинального и раскрепощенного дизайна Happy Sport. В комплекте с часами поставляются неизменно актуальные черный и белый ремешки.

Женевская компания включила в свою палитру восхитительно свежие цвета: фиолетовый, салатовый и ярко-розовый. Петля для ремешка контрастного цвета наполняет эти фруктовые оттенки еще большей энергией. Фиолетовый ремешок дополнен ноткой зеленого, зеленый – ноткой розового, а розовый – ноткой фиолетового! На задней крышке, прилегающей к коже, притаилась скрытая от постороннего взора надпись-заклинание «Be Happy» («Будь счастлива»), словно приносящий удачу амулет.

Символом этой линии часов стали знаменитые подвижные бриллианты, свободные от закрепки и «танцующие» между двумя сапфировыми стеклами. Они как нельзя лучше оттеняют гладкую белизну классического и в то же время современного циферблата.

Новые часы Happy Sport, сочетающие в себе сдержанность и фантазию, элегантность и жизнерадостность, будут напоминать вам о лете в течение всего года.

Тэги: Chopard, Happy Sport, женские часы, лето 2017