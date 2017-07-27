Презентация коллекции «Perfumer» от MAX LIBER

Гости модного шоу-показа российского дизайнера Max Liber назвали его коллекцию одежды «PERFUMER» дерзкой. В Доме российской моды известный кутюрье представил яркую, смелую коллекцию женской и мужской одежды. По подиуму дефилировали мужчины в длинных платьях-рубашках, а женщины в роскошных халатах из шелка. Модный показ посетили певицы Наталья Гулькина, Ирина Ортман, Этери Бериашвили, Юлия Беретта, Владимир Левкин, женский психолог, тренер и арт-терапевт Оксана Выговская, участница проекта ГОЛОС Анжелика Фролова, дизайнер одежды Алиса Толкачева, ретро-энтузиаст, телеведущий Алексей Остудин, художники Алекс Долль и Арсений Власов, российский ювелир Владислав Денисов, основатель холдинга «Галерея самоцветов», владелец ювелирного дома Denisov&Gems, а также многие другие известные персоны из мира моды.

Дизайнер Max Liber и эксперт в области российской моды и хозяйка бутика Дом российской моды Ася Рязанкина представили совместный проект, погрузив гостей показа в атмосферу культового романа «Парфюмер. История одного убийцы», в мир Жана-Батиста Гренуя. Именно это художественное произведение немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда легло в основу создания новой коллекции Max Liber. Дизайнер признался, что он, как и главный герой романа, постоянно находится в поиске – в поиске интересных сочетаний цветов, новых форм, деталей, аксессуаров, которые могли бы выражать в одежде самое главное чувство на земле – Любовь.

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Max Liber

Max Liber

Дизайнер Max Liber соединил совершенно разные ткани, цвета и формы, создав модную, но при этом комфортную одежду, которая выделит обладателя из общей массы, подчеркнет безупречный стиль и индивидуальность. Max Liber остался верен себе – вся его коллекция пропитана свободой – в выборе стиля, настроения, полете фантазии. «Будь свободным!», — пожалуй, основной спич дизайнера, представившего четыре направления одежды: смарт кэжуал, спортивный, элегантный и романтический стили.

«Я по-прежнему не меняю своего убеждения, что нет четких канонов, подчиняющихся условностям и искусственным трендам, есть только воплощенное желание современного жителя большого города быть свободным в выборе стиля. Поэтому моя новая коллекция разнообразна: от спортивного стиля до классической одежды. Я дарю эту свободу в выборе стиля, выборе цвета, выборе одежды. Я уважаю каждого, кто пытается изменить свою жизнь к лучшему, кто работает над собой каждый день, и не боится выделиться из общественной массы. Коллекцией PERFUMER я выражаю свою любовь к этим людям, через километры ткани, сплетение нитей и через сотни стежков», — прокомментировал автор коллекции «Perfumer» Max Liber.

В воплощении самых смелых и красивых идей дизайнеру во многом помог его богатый опыт, который накопился за долгие годы работы. Основной акцент романтического и элегантного стилей коллекции – воплощение женственности, изящности и роскоши в вечерних платьях, пеньюарах и халатах. Длинные вечерние платья в пол сделают неотразимой любую женщину, и позволят чувствовать себя роскошной, привлекающей внимание леди. Женские халаты по своему крою больше напоминают изысканные вечерние наряды: глубокое декольте, соблазнительная длина, богатый декор пояса на талии. В создании этих моделей дизайнер использовал сочетание струящегося обволакивающего шелка и мягкого, нежного бархата, черного и белого кружева. В мужской серии длинных и коротких халатов Макс подчеркнул брутальность и сексуальность. По подиуму дефилировали модели-мужчины в длинных платьях-рубашках.

Еще до показа наделавшее много шума платье из алого атласа, которое дизайнер назвал Love, представила известная модель Юлия Точиленкова. Как и все вещи коллекции, это вечернее платье создано в единственном экземпляре. Показ коллекции «Perfumer» стал первым и ярким шагом в сотрудничестве дизайнера Max Liber с Домом российской моды. Роскошные наряды для мужчин и женщин из новой коллекции дизайнера можно приобрести в бутике на Киевской, где представлены самые лучшие российские дизайнеры.

«Мода – это высокое искусство, с которым и внутри которого мы живем, и талантливые российские дизайнеры с каждым годом все больше и больше завоевывают наши сердца, — поделилась Ася Рязанкина, основательница Дома российской моды. – Множество событий, посвящённых лучшим российским дизайнерам, проходят в Доме российской моды на Киевской. И я рада началу долгого и плодотворного сотрудничества с таким талантливым российским кутюрье как Max Liber».

Имя российского дизайнера неразрывно связано с самыми яркими творческими и fashion-проектами России. За свою долгую творческую карьеру Max Liber сотрудничал со многими знаменитыми российскими артистами, выпустил несколько коллекций модной мужской и женской одежды для жителей современного мегаполиса, был автором ярких образов Лолиты Милявской, Ксении Собчак, Леры Кудрявцевой, Кати Лель, Полины Гриффитс и многих других российских знаменитостей. Основателя бренда MAXLIBER по праву можно считать креативным и современным творцом, который создает одежду для тех, кто предпочитает уникальность во всём, а не только в стиле. Для тех, кто хочет быть в центре внимания и не бояться выглядеть так, как говорит внутреннее Я.

Тэги: Max Liber, Дом российской моды, женская коллекция, модный показ