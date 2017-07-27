Выставка памяти Дмитрия Пригова

26 июля 2017 г. в рамках программы «Контекст визуального» в Выставочном зале Государственного центра современного искусства откроется экспозиция «Художественное поведение как радикальная стратегия. Памяти Д.А. Пригова», организованная ГЦСИ при поддержке фонда Д.А. Пригова. Проект продолжает программу «Недели Д.А. Пригова», вернисаж которой состоялся в Малом зале ГЦСИ 14 июля.

Выставочный проект «Художественное поведение как радикальная стратегия» приурочен к десятилетней годовщине смерти Дмитрия Пригова, выдающегося русского художника и поэта, одного из основателей и идеологов московского концептуализма.

Д.А. Пригов

Экспозиция состоит из видеоматериалов, стихограмм, фотографий, азбук, графики и объектов из коллекции ГЦСИ-РОСИЗО. Среди них такие знаковые произведения Дмитрия Александровича Пригова как «Банка будущего», «Банка автобиографии», «Банка вопрошания», графические работы «Портрет Жана Жене» и «Портрет Леонардо», медиа-опера «Россия» в соавторстве с Ираидой Юсуповой и Александром Долгиным, а также в рамках выставки будут представлены реконструкции некоторых культовых инсталляций Д.А. Пригова в авторском исполнении российского художника Андрея Щелокова.

Проект сопровождает обширная культурная программа, включающая в себя показы фильмов с участием Д.А. Пригова: «Хрусталёв, машину!» (А. Герман, 1999), «Такси-блюз» (П. Лунгин, 1990), «Москвадва» (М. Гуреев, 2007), фильма созданного совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Государственной Третьяковской галереей «Пригов. Инвентаризация мира» (С. Смирнов, 2017), а также видео-перформансы композитора Ираиды Юсуповой и творческие встречи деятелей культуры, осуществлявших совместные художественные проекты с Д.А. Приговым.

26 июля выставку откроет медиа-мистерия «Астролатрия» – открытый проект, начатый Ираидой Юсуповой в 1993 году. Слово астролатрия означает культ звёзд в Древних Ассирии и Вавилоне, предметом которого были не 12 известных нам фатально предопределенных знаков Зодиака, а 16 добрых созвездий, находящихся выше зодиакальной плоскости, преодолеваемой в активной медитации.

Видеоинсталляция Александра Долгина, пластический перформанс актрисы лаборатории игровых структур “Театрика” Анны Пепловой.

На открытии выставки выступит куратор проекта Виталий Пацюков.

Даты: 26 июля – 20 августа 2017 г.

Официальный сайт ГЦСИ: http://ncca.ru/

Тэги: Дмитрий Пригов, выставка, коцептуализм, центр "Росизо"