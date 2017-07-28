Первый в России монобрендовый магазин BioTechUSA

29 июля 2017 г. состоится официальное открытие первого в России монобрендового магазина BioTechUSA в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (Москва). В день открытия посетителей ждут встречи с фитнес-тренерами, знаменитыми спортсменами, блогерами и бодибилдерами, среди которых атлеты BioTechUSA Ксения Шевелева, Екатерина Лаптева, Никита Москвин и победители Europe IFBB, а также чемпионы России. В праздничный день покупатели смогут продегустировать продукцию компании BioTechUSA и приобрести ее по самой выгодной цене.

В сегодняшнем мире возрастает потребность в эстетических взглядах, долгой и полноценной жизни, в которой пищевые добавки играют важную роль. С помощью продуктов BioTechUSA предлагается альтернатива для всех, кто желает изменить свою фигуру — кто хочет избавиться от лишнего веса или нарастить мышцы, повысить выносливость и их производительность без вреда для здоровья или укрепить здоровье и сделать для него больше.

BioTechUSA существует на рынке с 1999 года, предлагая высокое качество пищевых добавок, среди них и широкий диапазон белковых порошков (протеин), продукты для претренинга, продукты для формирования выносливости, диетические продукты и более 40 витаминов с высоким содержанием активных ингредиентов. На сегодняшний день компания имеет различные линии продукции, состоящие из более чем 600 наименований.

В сети магазинов BioTechUSA работают специалисты-консультанты, которые готовы дать необходимые советы и рекомендации относительно целей покупки, так что все покупатели обслуживаются с учетом индивидуальных особенностей и могут приобрести пищевые добавки наиболее грамотно для своего возраста, пола, состояния здоровья и целей.

Миссия BioTechUSA — продвигать и поддерживать спорт и здоровый образ жизни. Компания верит, что здоровье — это величайшее сокровище во всем мире, которое есть у человечества.

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Тэги: BioTechUSA, АФИМОЛЛ Сити, занятия спортом, здоровый образ жизни, пищевые добавки, фитнес