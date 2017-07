Открытие здания «Бутылка» на острове Новая Голландия

29 июля откроется «Бутылка» – третье по счету отреставрированное историческое здание на острове Новая Голландия. Здание бывшей военной тюрьмы было построено в 1828 году архитектором Александром Егоровичем Штаубертом. Проект трёхэтажного кольцеобразного строения общей площадью 6000 м2 с внутренним двором был реализован в рекордные, по тем временам, сроки: меньше, чем за два года.

В новейшей истории Новой Голландии здание «Бутылка» становится центром острова, где под одной крышей собраны самые интересные проекты в области дизайна, моды, гастрономии и спорта. В круглом дворе разместится «малая сцена» парка с собственной программой концертов, кинопоказов и других событий.

Freelabel

Реставрация и адаптация здания под новые функции заняли, как и его строительство, почти два года. Это обусловлено сложной формой «Бутылки» и задачей оснастить его современными сетями и коммуникациями, мощной вентиляционной системой и другим инженерно-техническим обеспечением. В кровле появился мансардный четвертый этаж, где находится просторное рабочее пространство и штаб-квартира проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».

В здании установлены два изящных лифтовых подъемника, выполненных в стиле Art Deco. 228 новых деревянных окна с латунными состаренными кремальерами заняли пустующие ранее проемы. По оригинальным чертежам восстановлены 163 двери, отреставрирована кирпичная кладка внутреннего и внешнего фасадов здания, а также пространств первого этажа и обеих лестниц, которым вернули оригинальную облицовку ступеней из путиловского известнякового камня и ажурные чугунные перила. В оформлении общих коридоров было использовано 2480 м2 метлахской напольной плитки, 4348 м2 глянцевой настенной плитки и 1139 светильников. Латунь, чугун, плитка с кракелюрами, молдинги, дерево – основные декораторские материалы, использованные в оформлении «Бутылки». Двор освещает 40 светящихся «пуль» высотой 2,5 м из грубого черного металла и воздушных стеклянных тубусов. По внутреннему фасаду установлена система выкатных маркиз разных цветов, под которыми расположатся летние террасы арендаторов первого этажа, поддерживая таким образом идею городской торговой улицы, замкнутой в кольцо. Здесь же зимой будет проходить Новогодний Базар с нарядными праздничными инсталляциями. Центральный вход в здание оформлен таким же чугунным ажурным козырьком-балконом, как и вход в Кузню. Вместе с «Бутылкой» откроется существенный отрезок территории и увеличится парковая площадь, доступная для посетителей. Запуск здания завершит первый этап реставрации и реорганизации острова. Следующий корпус – со стороны площади Труда – по плану откроется в 2019 году.

Haarlem

Дизайн общих пространств и все детали интерьеров разработали архитектурное бюро Ludi Architects и Любовь Леонтьева совместно с командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».

Обновленный парк вместе с павильонами, зданиями «Кузня» и «Дом Коменданта», а теперь и «Бутылкой» задуман как единое пространство. Поэтому все решения и приемы перекликаются в интерьерах, навигации и отделке всех архитектурных построек острова. Важной задачей было создать здесь ощущение того, что остров был таким всегда. Хотя на самом деле здания ранее не имели такого сложного убранства внутренних помещений в силу своих первоначальных функций.

Мероприятие открытия здания состоится 29 июля – главным событием станет выступление молодежной оперной труппы Государственного Академического Большого театра со специальной программой в декорациях творческой мануфактуры «П.Т.Х.».

1 этаж ЕДА И НАПИТКИ: Ferma Burger / Дикмаn’s Deli / Camorra Isola / Surf Coffee / Pho’n’Roll / Рюмочная в Бутылке / Мамо / Bekitzer / San Diego

2 этаж КНИГИ, ДИЗАЙН, МОДА: Live in Design / Freelabel / Garage Bookshop / Маяк / Перемена / Птенцы Market / Must Have

3 этаж КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: Diana Vishneva studio «Context Pro» / Johnny D. / Haarlem / ID\39 / Студия Bioginnastica / Rock the Cycle / Ipanema Wax Bar

4 этаж РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО: Штаб-квартира «Новой Голландии» / Архив Музея современного искусства «Гараж» / Дизайн-студия Андрея Шелютто / VR/AR лаборатория Junk Reality

Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, 2

www.newhollandsp.com

Тэги: "Новая Голландия", еда, магазины, салоны