Новая капсульная коллекция Stronger от Patrizia Pepe

#PATRIZIAPEPESTRONGER

Капсульная коллекция Stronger вдохновлена активным и динамичным образом жизни. Смелая и эффектная линия одежды и аксессуаров объединяет в себе функциональность, комфорт и гламур. Модели из капсулы представлены в флуоресцентных цветах и украшены надписями «Stronger» и «Stronger W.O.M.A.N.».

Съемка кампании в поддержку капсулы проходила в тренажерном зале The Dog Eat Dog во Флоренции. Главная героиня fashion-истории юная модель Беатрис Бруско боксирует и отрабатывает приемы из смешанных боевых искусств в образах из новой капсулы.

Коллекция Stronger будет доступна в продаже в бутиках Patrizia Pepe и в онлайн-магазине patriziapepe.com в конце июля.

Адреса магазинов Москве:

ТРЦ «Европейский»

Москва, площадь Киевского вокзала, 2

+7 495 225 3 778

ТЦ «Метрополис»

Москва, Ленинградское ш., 16а, стр. 1

ТЦ «Крокус Сити Молл»

Красногорск, ул. Международная, 8

patriziapepe.com/ru

Тэги: Patrizia Pepe, активный образ жизни, капсульная коллекция, спортивная коллекция