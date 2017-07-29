Звездное открытие фитнес клуба премиум-класса G8

Новый фитнес клуб премиум-класса G8 дал старт официальному лету и с размахом провел самую звездную вечеринку открытия. Позаниматься и попробовать новый формат фитнеса и драйва от бренда G8 пришли многочисленные звездные друзья и клиенты клуба. Гостей встречали шампанским и угощениями – лососевыми терринами с изысканным острым соусом, сырными тарелками, фруктами и не вредящими фигуре протеиновыми батончиками и чипсами от крупнейшего поставщика спортивного питания — компании 5lb. Каждый мог посетить презентации от лучших тренеров (zumba, step, tabata, tae-bo), уникальные функциональные круговые тренировки «Стань человеком», разработанные ведущими специалистами компании Reebok, опробовать современные тренажеры Technogym, Cybex, Precor. Настоящий ажиотаж вызвал взрывной мастер-класс от самых соблазнительных GO-GO Girls Москвы. Кроме того, гости могли побаловать себя расслаблением в хамаме, снежной комнате, сауне, ледяной пещере. Для милых дам работал профессиональный косметолог от компании «Парфюм Палас» — эксклюзивного дистрибьютера премиальной швейцарской космецевтики Swiss line.

Татьяна Коваль и Татьяна Космачева

Первыми клиентами клуба стали певицы Согдиана и Юлия Беретта, актрисы Анастасия Денисова, Серафима Низовская, Марта Носова, Галина Боб, Зоя Бербер, Мария Берсенева, Анастасия Макеева, Татьяна Космачева, телеведущий Илья Трифанов, блогеры Нелли Ермолаева, Мила Блюм, а также арт-терапевт и блогер Оксана Выговская.

Вечером для гостей устроили драйвовое клубное шоу от ди-джейской школы SoundInstructor и самых ярких танцовщиц столицы. Завершился праздник дружным фотографированием и поеданием огромного фитнес-торта от ресторана «Булошная» и розыгрышем призов. Счастливчики получили подарки от партнеров — кофейные наборы Drive for Life, вкусные и полезные сюрпризы от сервиса по доставке правильных перекусов «Наша коробочка», косметику для тела Compliment.

Информационными партнерами мероприятия стали журнал о культуре, моде и красоте Melon Rich, радиостанция Восток FM и телеканал «Живи!».

G8 — это новый формат фитнеса и драйва площадью более 4000 квадратных метров. Это индивидуальный подход к каждому клиенту и самые инновационные программы и оборудование. К вашим услугам 25-метровый бассейн, 1000-метровый многофункциональный тренажерный зал, залы аэробики и восточных единоборств, а также зона бокса, детский клуб, сайкл, финская сауна, турецкая баня, снежная комната, соляная пещера, спорт-бар, ресторан, салон красоты. G8 – это более 50 видов групповых занятий: различные виды аэробики, танцевальные классы, тренировки в бассейне и уроки восточных единоборств, а также все виды SPA-услуг и разнообразие Клубных карт, основанных на лучшем соотношении «Цена — качество».

Фитнес-клуб G8

Москва, Проспект маршала Жукова, 4/1

g8-fitness.ru

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