Скидки в магазинах NO ONE до 60%

С 28 июля 2017 г. в сети бутиков NO ONE скидки на сезонной распродаже выросли на ряд моделей до 60%. Акция действует на обувь и аксессуары из женской и мужской коллекции весенне-летнего сезона. В распродаже участвуют Stuart Weitzman, Sergio Rossi, Ballin, Alberto Guardiani, Salvatore Ferragamo, Moreschi, Pollini, Fratelli Rossetti, AGL, Premiata, Rocco P., Fabi, Barracuda, Baldinini и десятки других брендов.

Так, к примеру, пара мужских ботинок венецианской марки Marsell, которая отличается удивительной мягкостью и интересным дизайном, теперь стоит 20 490 рублей. Кроссовки Pollini из мужской коллекции доступны за 8 990 рублей. Женский рюкзак Vivienne Westwood из линейки Anglomania 11 490 рублей, сабо Casadei 15 990 рублей, а босоножки Sergio Rossi обойдутся в 17 790 рублей.

Акция проходит во всех бутиках сети NO ONE, а также на сайте noone.ru.

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