Corner Cafe&kitchen проведет ужин в ресторане Zuma

Шеф-повар японского кафе на Арбате Corner cafe&kitchen Кобаяши Кацухико 3 августа проведет ужин в лучшем региональном заведении по версии журнала GQ, ресторане Zuma во Владивостоке.

Акцент в меню Кабояши сделал на морепродукты, которыми богат Владивосток. Среди блюд для гостей Zuma — таван-муси с морепродуктами, Бонито Татаки в традиционном японском стиле, салат из дайкона и шпината с соусом Понзу, краб в соусе из чёрного перца, филе палтуса на гриле в мисо соусе с сезонными овощами, а на десерт — тапиока с кокосовым молоком и манго.

Купить билеты на ужин можно на сайте ресторана Zuma:

www.zumavl.ru/menu/bilety/uzhin-kobayashi-katsukhiko-v-zuma-3-08-2017/

Стоимость на одного человека составляет 3000 рублей.

Совместная работа команды Zuma и Corner Cafe&kitchen состоится не впервые. В 2016 году бренд-шеф Zuma устроил вместе с Кобаяши ужин в Москве.

Тэги: Corner cafe&kitchen, Владивосток, морепродукты, паназиатская кухня, ресторан Zuma, японское кафе