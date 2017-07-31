Первый российский бренд на выставке Selvedge Run в Берлине

Этот июль стал по-настоящему знаковым для отечественной fashion-индустрии в узком направлении «милитари». Мало кто берется воссоздавать типажи и образы советской военной формы и тем более предъявлять свои современные интерпретации миру. Но бренду ОЛОВО свойственно рисковать.

Команда ОЛОВО: Яков Теплицкий, Александр Маланин, Степан Модин

C 4 по 6 июня в Берлине проводилось ставшее легендарным трейд-шоу Selvedge Run. На это мероприятие съехались производители одежды и аксессуаров в категории «heritage» из Японии, США и европейских стран. Были представлены такие именитые бренды как Nigel Cabourn, Tellason jeans, Red Wings. Впервые за свою историю в Selvedge Run принял участие российский бренд. Дизайнеры ОЛОВО представили модели из летней и зимней коллекции. И шагающий оловянный солдатик, символ марки, мало кого оставил равнодушным.

Для бренда ОЛОВО участие в Selvedge Run было дебютом на мировой арене, и можно с уверенностью заявить об успехе на этом поприще. Командой ОЛОВО было получено невероятное количество позитивных отзывов от представителей прессы и закупщиков, как по самой концепции бренда, так и по качеству и внешнему виду изделий. В результате выставки одежда ОЛОВО будет представлена в магазинах Лондона, Парижа, Берлина и Бадена. В перспективе — коллаборация с французским брендом, переосмысливающим национальную рабочую одежду, а также производство лимитированной линейки на японской фабрике, работающей исключительно на винтажном оборудовании столетней давности.

Тэги: ОЛОВО, верхняя одежда, куртки, мужская одежда