Новая модель часов LUMINOR MARINA 1950 от PANERAI

Новые часы Luminor Marina 1950 3 Days Automatic сохраняют классические и узнаваемые черты корпуса и циферблата, при этом данная модель впервые выпускается с новым металлическим браслетом, дизайн которого вдохновлен формой устройства защиты заводной головки. Такое оформление напоминает о первом металлическом браслете, созданном Panerai в 1999 году. Все звенья, точно воспроизводящие очертания легендарного защитного моста, идеально соединяются между собой без помощи каких-либо винтов, составляя гибкий эргономичный браслет, который удобно сидит на запястье. Он отличается спортивным стилем с тщательно проработанными деталями и чередованием полированной и матовой отделок поверхностей.

Новый браслет крепкий и надежный, но гораздо легче, чем у предыдущих моделей, оснащенных браслетом. Он сделан из нержавеющей стали AISI 316L, также как и корпус Luminor 1950. Корпус с матовой отделкой и контрастным полированным безелем также очень легкий, поскольку толщина автоматического калибра P.9010, скрытого в нем, составляет всего 6 мм. Задняя крышка из прозрачного сапфирового стекла позволяет увидеть все великолепие этого механизма. Калибр, полностью разработанный и собранный на часовой мануфактуре Panerai в городе Невшатель (Швейцария), обладает трехдневным запасом хода, который обеспечивается за счет использования ротора, вращающегося в двух направлениях. Механизм оснащен устройством остановки балансового колеса во время синхронизации часов, а также системой быстрой корректировки положения часовой стрелки, которая может передвигаться вперед или назад с шагом в один час, не мешая при этом движению секундной стрелки. Эта функция особенно полезна при установке времени и смене часового пояса.

Также она позволяет быстро настроить дату на счетчике, расположенном у отметки «3 часа». Циферблат новой модели Luminor Marina 1950 3 Days Automatic выполнен в лучших традициях Panerai: черный с крупными светящимися бежевыми маркерами и с секундным счетчиком в положении «9 часов», оснащенным стрелкой синего цвета. Кроме того, циферблат этой модели имеет классическую структуру-сэндвич, характерную для большинства часов Panerai и обеспечивающую максимальную видимость и читаемость показаний даже в темноте и под водой.

Модели с корпусом 42 мм (PAM00722) сохраняют водонепроницаемость на глубине до 100 метров (10 бар), а часы с корпусом 44 мм (PAM00723) — на глубине до 300 метров (30 бар).

Браслет новых часов Luminor Marina 1950 3 Days Automatic можно с легкостью заменить на ремешок, благодаря системе крепления, запатентованной Panerai: чтобы отсоединить браслет необходимо нажать на кнопку, расположенную на внутренней стороне крепления, используя специальный инструмент, поставляемый в комплекте. Стальной браслет можно также приобрести отдельно. Он подходит для всех моделей часов Luminor 1950, оснащенных механизмом P.9010.

МЕХАНИЗМ: автоматический механизм, калибр P.9010, эксклюзивное производство Panerai. ФУНКЦИИ: часы, минуты, малый секундный счетчик, дата. КОРПУС: диаметр 42 мм, нержавеющая сталь AISI 316L. ЦИФЕРБЛАТ: черного цвета со светящимися арабскими цифрами и часовыми метками. Индикатор даты в положении «3 часа», секундный счетчик в положении «9 часов». ЗАПАС ХОДА: 72 часа.

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