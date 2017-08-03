Капсульная коллекция сумок State of Escape Emirates One&Only Wolgan Valley

Роскошный эко-курорт Emirates One&Only Wolgan Valley и бренд аксессуаров класса люкс State of Escape представили эксклюзивную капсульную коллекцию сумок, вдохновленную нетронутой красотой природного заповедника Голубые горы в Австралии.

Коллекция, разработанная основательницами State of Escape Брижитт Макгован и Десли Мейдмент, состоит из трех моделей: двух легендарных сумок-тоут Escape и новой кросс-боди Festival. Все три модели отличают оригинальный дизайн и функциональность — качества, которые дизайнеры марки называют «бьютилитарностью». Сумки выполнены из комфортных для путешествий материалов: фирменного перфорированнного неопрена и прочных, но тонких корабельных канатов. Легкие и стильные, эти сумки к тому же можно стирать.

Модели представлены в трех цветах — хаки, олово и светлая охра. Палитра навеяна природной красотой Emirates One&Only Wolgan Valley. Курорт расположен между двумя национальными парками у подножия величественных скал в собственном природоохранном заповеднике площадью 28 тысяч квадратных километров. Курорт занимает только один процент территории, но это — 40 роскошных вилл с собственными бассейнами.

«Наше увлекательное сотрудничество началось с поездки в Emirates One&Only Wolgan Valley, — рассказывает Брижитт Макгован, дизайнер и соосновательница марки State of Escape. — Мы хотели запечатлеть неповторимую цветовую палитру этой долины — от нежной зелени кустарников и красно-желтых теней на закате, до олова, которым сверкают горные склоны в лучах восходящего солнца».

В результате в коллекцию вошли три модели:

Wolgan Escape carryall в цвете хаки с подкладкой цвета яркой охры;

Wolgan Escape carryall в цвете олово с подкладкой цвета яркой охры;

Wolgan Festival cross-body в яркой охре с подкладкой цвета хаки.

Запуск капсульной коллекции State of Escape Emirates One&Only Wolgan Valley запланирован на август 2017 года. Купить сумки можно будет в бутиках курорта или онлайн на сайте бренда State of Escape: www.stateofescape.com.au.

Более подробная информация: www.oneandonlyresorts.com

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