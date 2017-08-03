Выставка «Пьеса с машинами». Александр Татаренко. Графика (СПб)

Центр искусства и музыки библиотеки Маяковского (Санкт-Петербург)

5 — 23 августа 2017 г.

Центр искусства библиотеки Маяковского на Невском, 20 приглашает на выставку графики Александра Татаренко «Пьеса с машинами».

Графическая серия Александра Татаренко «Пьеса с машинами» — отголосок одной театральной истории времен Людовика XIV.

В парижском театре Тюильри была поставлена и блестяще сыграна трагикомедия-балет «Психея», или как ее еще называли, «пьеса с машинами». Театр был оснащен устройствами по последнему слову техники, позволявшими мгновенно менять декорации, выпускать на сцену чудовищ. Сотни действующих лиц взлетали в театральные небеса и проваливались сквозь землю. Постановка имела грандиозный успех. Было это в 1671 году.

Спустя 350 лет история Психеи продолжается в Санкт-Петербурге. Александр разворачивает перед зрителем сцены, происходящие в промзоне, заселяет античными богами опустевшие заводские цеха. Мраморные скульптуры исполняют, замещают и свидетельствуют.

Покинутая Психея, символ души, замирает в огромных пустых «Залах Машин» разоренного завода. Несколько абсурдная, но и реальная ситуация, разные пласты культуры видимы одновременно. И антики, и ржавый каркас цеха, всё есть в нашем «сейчас». И всё одинаково устарело и брошено за ненужностью: машины, дома, земля, боги …

Почему-то эта история не выглядит настоящей трагедией, не ужасает безысходностью. Ироничный взгляд автора оставляет место для воздуха и поэзии. Мягкий свет, окутавший руины, напечатан на шершавом теплом крафте белилами, сажей и умброй. Он вызывает в памяти фразу из братьев Стругацких: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»

Надежда Кузнецова, куратор

Центр искусства библиотеки Маяковского

Санкт-Петербург, Невский пр., 20

Малый зал, 1 этаж

Вернисаж — 4 августа 18:00

https://vk.com/nevskiy20

Тэги: Александр Татаренко, Санкт-Петербург, Центр искусства библиотеки Маяковского, графика