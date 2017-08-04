Летняя распродажа очков на SoSunny

Интернет-магазин концептуальной оптики SoSunny.ru рад сообщить о начале SoSunny SALE, самой щедрой распродажи солнцезащитных очков, которая продлится с 04 августа по 14 сентября.

Скидки от 20% до 70% коснутся всех брендов без исключения – от люксовых Prada, Miu Miu, Dolce & Gabbana, Valentino, Michael Kors, Tom Ford и молодежных Ray-Ban, Marc by Marc Jacobs и Max&Co. до независимых марок Le Specs, Illesteva, Etnia Barcelona!

В преддверии бархатного сезона и в самый разгар летних отпусков распродажа затронет не только коллекции предыдущих лет, но и новинки лета 2017 и даже модели сезона осень/зима 2017/2018 – хиты от австралийцев Le Specs, лимитированную линейку Miu Miu Scenique и наш эксклюзив от миланского бренда SPEKTRE.

Условия заказа на время SoSunny SALE для клиентов остаются прежними: доставка до 15 пар на примерку в Москве и отправка покупок по России и СНГ. При покупке от 3000 рублей доставка бесплатна.

www.SoSunny.ru