Новая обувь, плащи и кашемировые шали в NO ONE

В наступающем осенне-зимнем сезоне NO ONE пополнил свою коллекцию брендов обуви и аксессуаров. К Giuseppe Zanotti Design, Stuart Weitzman, Ballin, Sergio Rossi и другим маркам прибавились новые имена. Байеры компании NO ONE собрали всё самое лучшее, что им удалось найти в поездках по всему миру, на специализированных выставках, камерных показах и трейд-шоу.

Paola D’Arcano

Janavi

Это изящная женская обувь в стиле 70-х от Paola D’Arcano, яркие кроссовки с диснеевскими принтами MOA (Masters of arts), индийские кашемировые шали ручной работы Janavi, яркие городские кроссовки и кеды Panchiс, ветронепродуваемые и водонепроницаемые плащи Norwegian Rain, а также оверсайз куртки и двусторонние дублёнки Twins Florence.

