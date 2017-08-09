Маски Clinique для лица и для губ

Clinique представляет в августе новые средства в линии Clinique Pep-Start. Как и все продукты Pep-Start, эти средства очень просты и удобны в использовании, обеспечивают мгновенный результат и позволяют экономить время при уходе за кожей. Эти средства идеально подходят для молодых, активных, увлеченных своей карьерой или учебой людей, живущих в динамичном ритме большого города.

Новая многофункциональная двухминутная маска для лица Pep-Start™ Double Bubble Purifying Mask

Эта освежающая маска с гелевой текстурой обеспечивает глубокое очищение и удаляет загрязнения, преображая кожу и подготавливая ее к нанесению макияжа. Ее уникальная формула превращается из розового геля в пену, которая эффективно удаляет загрязнения. Пена дарит бодрящие ощущения, а отшелушивающие ингредиенты удаляют излишки жира и загрязнения, придавая коже мягкость и гладкость. Маска без содержания масел глубоко очищает, отшелушивает и выравнивает кожу, не создавая ощущения сухости.

Ночная увлажняющая маска для губ Pep-Start™ Pout Restoring Night Mask

Clinique Pep-Start™ Pout Restoring Night Mask — средство ухода за кожей губ, обеспечивающее мгновенное увлажнение и восстановление как в ночной период, так и в течение дня. Незаменимая интенсивно увлажняющая маска для губ одним движением успокаивает и смягчает поврежденную кожу. Эта ночная увлажняющая маска для губ Pep-Start™ Pout Restoring Night Mask устраняет шелушения и удерживает влагу в структуре кожи, обеспечивая гладкость и мягкость губ с самого утра. Pep-Start™ Pout Restoring Night Mask содержит комплекс увлажняющих и смягчающих ингредиентов, которые восстанавливают защитный барьер кожи, смягчая и разглаживая губы.

Увлажняющий бальзам для губ Clinique Pep-Start™ Pout Perfecting Balm

Clinique Pep-Start™ Pout Perfecting Balm — это средство, которое обладает удобным форматом бальзама и содержит эффективные ухаживающие ингредиенты, смягчающие и увлажняющие губы. Формула с полупрозрачным оттенком обеспечивает мгновенный уход и сокращает видимость мелких морщин, вызванных сухостью. Увлажняющий бальзам Pep-Start™ Pout Perfecting Balm представлен в трех оттенках (Guava, Cherry и Tangerine), а также в виде бесцветного средства ухода за губами. Бальзам для губ Pep-Start™ Pout Perfecting Balm содержит комплекс увлажняющих и смягчающих ингредиентов, которые разглаживают и успокаивают кожу, восстанавливая защитный барьер.

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