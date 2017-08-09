Pasquale Bruni, новая коллекция Bon Ton

Итальянский бренд Pasquale Bruni представляет новое видение коллекции Bon Ton, ставшей для марки культовой. Появившись в 2007 году, она до сих пор остается бестселлером и ежегодно пополняется новыми вариациями. Неизменен лишь центральный элемент украшений — цветок с пятью лепестками, один из символов Pasquale Bruni.

На этот раз основной акцент сделан на ярком хризопразе. Насыщенно-зеленый хризопраз в форме цветка олицетворяет собой добродетель и чувственность Венеры. Этот камень как никакой другой напоминает о неразрывной связи с природой. Все украшения традиционно выполнены в розовом золоте и украшены бриллиантами. В коллекции представлены серьги, кольца, браслеты и сотуары.

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