LIFEST Fitness Festival в Санкт-Петербурге, 19 августа 2017

Санкт-Петербург. 19 августа. Устанавливай свои рекорды

Приглашаем Вас принять участие в самом полезном фестивале этого лета!

19 августа в Пулковском Парке пройдет LIFEST Fitness Festival: насыщенная программа начнётся с легкоатлетического забега на 2,5 и 5 км (отличный способ проверить, насколько вы готовы к длительным дистанциям, а также внести вклад в благотворительный проект «Беги со мной» — часть средств, собранных на забег, будет отдана на развитие проекта). Среди участников забега — Наталья Антюх (олимпийская чемпионка по легкой атлетике), Алексей Столяров (Амбассадор Reebok. Alex Team, Живая сталь team. RLine TEAM).

Помимо эффективных упражнений, всех без исключения ждут интереснейшие 9 часов лекций о здоровье, спорте и красоте. Один из лекториев будет посвящен вопросам здоровья, среди спикеров — эксперты от Invitro, Алексей Безымянный (известный врач-терапевт и телеведущий), врачи клиники “Скандинавия”.

Спикерами второго лектория станут: Юлия Бардакова (эксперт Школы идеального тела #Sekta), Екатерина Дьяченко (чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро), Данил Антоненков (тренер школы I LOVE SWIMMING, мировой рекордсмен по плаванию в категории MASTERS), Маша Командная (главный редактор The Challenger и телеведущая), Артем Шевчук (руководитель школы плавания I LOVE SWIMMING, увлеченный бегун, триатлет, пловец, велосипедист).

А также лекторий на открытой площадке от ILOVERUNNING — лекции о технике бега, интервальных тренировках и бесценные советы от профессионалов.

Также в программе фестиваля: масштабные зоны йоги, кроссфита и сайкла. С 12:00 до 21:00 вы сможете принять участие в десятках тренировок, мастер-классов и конкурсов. Атмосферу летнего дня будут поддерживать зажигательные сеты от резидентов #AVG.

Билеты и программа: https://dreampicnic.timepad.ru/event/504908/

Дата и время: 19 августа 2017, с 10:00 до 21:00

Место проведения: Московское шоссе, д. 1 Пулковский парк

lifest.me

Тэги: Lifest Fitness Festival, Санкт-Петербург, занятия спортом, здоровый образ жизни, фитнес