Лучшие бренды на Bee-Buyer.ru

27 – 31 августа 2017 года в Москве состоится первая Международная бизнес-платформа Bee-Buyer.ru. Мероприятие, организованное Русской ассоциацией фэшн-индустрии (РАФИ), позволит российским ритейлерам и владельцам модных магазинов найти новых поставщиков из разных стран и расширить ассортиментное предложение оригинальным товаром.

Толчком к созданию проекта послужила необходимость решения одного из самых насущных для fashion-ритейла вопросов – налаживание эффективного взаимодействия поставщика и закупщика. Сегодня, в условиях экономического спада на локальном рынке, это проблема стоит особенно остро. Байеры ищут новые бренды, которые предлагают интересный дизайн с оптимальным соотношением цены и качества, а поставщики fashion-продукции ищут новых клиентов, с которыми можно выстроить долгосрочные отношения. Эти задачи и призвана решить Международная бизнес-платформа Bee-Buyer.ru.

Главная миссия проекта: познакомить российских закупщиков с новыми российскими и европейскими брендами, которые тем не менее уже заняли ведущие позиции в своих сегментах. Ожидается, что в платформе примет участие порядка трех десятков компаний из России и стран Европы. Свое присутствие уже подтвердили компании из России, Греции, Германии, Армении, США, Дании и Польши. Посетителями станут байеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска и других городов.

Участие в мероприятии даст брендам не только шанс найти новых клиентов, но и получить уникальные аналитические данные по востребованности своих коллекций, а также систематизировать полученную информацию по ценовым сегментам и ассортиментным группам.

В конечном итоге цель Bee-Buyer.ru. – деятельная поддержка развития модного бизнеса в России и помощь в налаживании прочных деловых отношений между российскими и зарубежными компаниями.

Место проведения первой Международной бизнес-платформы Bee-Buyer.ru:

Москва, Пресненская наб., д. 2, «Афимолл Сити», 6-й этаж

+7 (495) 626-30-10

manager@rafi.moscow

www.bee-buyer.ru

Ознакомиться с предварительным списком участников можно по ссылке:

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