Гипер-персонализация от Londa Professional

В новом сезоне Londa Professional раскрывает индивидуальную красоту каждого клиента с тренд-направлением осень-зима 2017/2018 «Гипер-персонализация» и новым сервисом окрашивания Londa Strobing.

В мире, где индивидуальность превыше всего, где люди берут ответственность за свою судьбу и бросают вызов общепринятым нормам, каждый ожидает персонализированных решений, чтобы подчеркнуть свою уникальность и выделиться из толпы. Новое направление сезона осень-зима 2017/2018 «Гипер-персонализация» является воплощением данного тренда.

Londa Professional понимает очевидную популярность тренда гипер-персонализации и предлагает новый сервис окрашивания Londa Strobing – технику, которая подчеркивает достоинства клиента благодаря правильно расставленным световым акцентам. Стробинг для волос выгодно подчеркивает индивидуальные особенности человека – цвет волос, форму лица и тон кожи. Само слово пришло из make-up индустрии и означает технику скульптурирования лица, в которой акцент делается на подчеркивании объемов лица с помощью высветления и бликов. Светлые оттенки в стробинге для волос размещаются на прядях у лица с учетом формы стрижки. В результате получается мягкий, но заметный контраст между основным тоном и светлыми бликами, которые призваны подчеркнуть черты лица клиента, а также воплотить эффект выгоревших на солнце волос.

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Londa Professional

Londa Professional

«Мы знаем, как кардинально стрижка или укладка способна изменить форму лица. Теперь это относится и к окрашиванию волос. Высветляя определенные сегменты на волосах, мы можем акцентировать различные детали и создавать гармоничный эффект. Благодаря Londa Strobing, окрашивание стало максимально индивидуальным», — говорит глобальный креативный директор и амбассадор Londa Professional в России Алексей Осипчук.

Для воплощения нового сервиса окрашивания бренд Londa Professional представляет 4 новых оттенка в стойкой крем-краске: 9/36 очень светлый блонд золотисто-фиолетовый, 9/17 очень светлый блонд золотисто-коричневый, 9/79 очень светлый блонд коричневый сандрэ, 7/34 блонд золотисто-медный.

Персонализированный сервис окрашивания Londa Strobing включает в себя 3 варианта исполнения:

⦁ МЯГКИЙ СТРОБИНГ добавляет немного лета в привычный зимний образ. Нежные световые акценты деликатно сочетаются с общим тоном волос, подчеркивая черты лица. Эффекты расположены на уровне глаз и скул для создания небольшого контраста. Светлые тона оттеняют друг друга и в то же время мягко смешиваются друг с другом.

⦁ КОНТРАСТНЫЙ СТРОБИНГ придает образу летнее сияние благодаря использованию контрастов. Световые акценты расположены на волосах ассиметрично: светлые блики на уровне нижней части лица, чтобы акцентировать скулы, также один акцент на уровне шеи, чтобы внести баланс в общий образ.

⦁ ЭКСПРЕССИВНЫЙ СТРОБИНГ позволяет отойти от привычной серой и холодной цветовой гаммы осенне-зимнего сезона. Стробинг эффекты в данном образе расположены в основном в зоне шеи и плеч. Благодаря зигзагообразному рисунку светлых бликов достигается мягкий переход между медными и блонд оттенками.

Бренд Londa Professional адаптируется под тренд гипер-персонализации для того, чтобы подчеркнуть индивидуальную красоту каждого отдельного потребителя. Благодаря новому сервису Londa Strobing стилист выводит на первый план лучшие черты лица клиента для создания сияющего образа, который требует минимум усилий для его поддержания.

Тэги: Londa Professional, окрашивание волос, стробинг