Летние ночи под открытым небом

Radisson Blu Resort & Congress Centre в Сочи предлагает своим гостям уникальную возможность комфортно провести ночь под открытым небом на черноморском побережье.

Воспользовавшись специальным предложением отеля Radisson Blu Resort & Congress Centre, гости смогут насладиться теплыми летними ночами в спальне на открытой террасе президентского люкса, наблюдая падающие звезды и слушая легкий шум прибоя. Летом в Сочи температура воздуха ночью, как правило, не опускается ниже + 25°C градусов, что позволит провести незабываемый романтический вечер и получить удовольствие от южного заката, а целебный морской воздух обеспечит здоровый и крепкий сон. Фрукты и шампанское станут приятным комплиментом для гостей.

Обладателями счастливого номера с эксклюзивным доступом на террасу под открытым небом могут стать все члены клуба лояльности Club Carlson, молодожёны и именинники. В отеле 3 номера категории «Президентский Люкс» с открытой террасой площадью 12 м², которая может быть легко превращена в еще одно уютное спальное место с роскошной кроватью king size. С 7 этажа отеля открывается чудесная панорама черноморского побережья – здесь будет интересно и семье, и влюбленной паре. Гости могут сделать заказ в одном из ресторанов отеля по системе à la carte и поужинать прямо на террасе. Свежий морской бриз и уютная спальня гарантируют 100% расслабление, восстановление и вдохновение.

Сделать бронирование и найти более подробную информацию можно на сайте www.radissonblu.ru.

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