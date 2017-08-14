Коллекция весна-лето 2017 Кристины Смирновой

В коллекции весна-лето 2017 дизайнер Кристина Смирнова предлагает идеальный гардероб для деловых девушек, немного романтичных в душе.

«Мне очень нравится идея универсальных изделий, которые можно одеть и в офис, и на свидание, и на встречу с друзьями. Достаточно лишь дополнить их различными аксессуарами, в зависимости от ситуации, и выглядеть великолепно», — говорит дизайнер Кристина Смирнова.

Съемка истории коллекции полностью раскрывает замысел дизайнера. В этом помогла профессиональная команда в лице фотографа Яны Гончаровой, компания PhotoProjectsCompany, визажиста и стилиста Елены Успенской и модели Дианы. На фотографиях представлена девушка, спешащая после работы на свидание, как раз в идеальном образе и для офиса, и для встречи с любимым.

В представленной коллекции все силуэты — casual, но при этом цельный образ утонченный и изысканный. Материалы использовались натуральные, такие как шелк, лен и хлопок. Основные цвета — белый, черный и серый, а также принты — полоски и горох.

В коллекции Кристины Смирновой традиционно сочетаются грубые и воздушные фактуры благодаря таким материалам как лен и шелк, сочетанию белого и черного цветов и воздушности самих образов.

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