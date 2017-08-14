Бренд Jimmy Choo перешел под контроль Michael Kors

Британский модный бренд обуви и аксессуаров Jimmy Choo, выставленный на продажу в этом году, был куплен американской модной маркой Michael Kors.

Согласно аналитикам, компания Michael Kors Holdings приобрела бренд Jimmy Choo за 1,2 миллиарда долларов, стремясь найти для себя новые источники роста и создать со временем международную группу роскоши.

Обувной бренд Jimmy Choo был основан в 1996 году в восточном Лондоне малайзийским обувщиком Джимми Чу после того, как его туфли были замечены редактором аксессуаров журнала «Vogue» Тамарой Меллон. Несколько лет спустя Jimmy Choo приобрел всемирную славу благодаря персонажу телесериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Марка знаменита своими босоножками на шпильках, цена которых может достигать 3000 долларов. Сегодня Jimmy Choo управляет 150 собственными магазинами по всему миру и 60 франшизными точками продаж, в которых помимо обуви продаются сумки, шляпы и духи марки.

Jimmy Choo, курортная коллекция 2017

Приобретение этого обувного бренда американской Michael Kors является уже четвертой продажей Jimmy Choo после того, как бренд вышел на Лондонскую фондовую биржу около трех лет назад. Основатели Jimmy Choo покинули компанию несколько лет назад, сначала Джимми Чу продал свою 50%-ю долю в 2001 году, а Меллон ушла в 2011 году, когда бренд был куплен JAB Luxury.

JAB Luxury, держатель контрольного пакета акций Jimmy Choo, и являющаяся инвестиционным подразделением германской семьи миллиардеров Райманн, выставила бренд на продажу в апреле этого года.

Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», Michael Kors, как и многие другие элитные бренды, переживает период падающих доходов и замедленного роста. Торговая активность в североамериканских торговых центрах резко снизилась, а покупатели, традиционно сохранявшие верность так называемым товарам средней категории, переключились на бренды, находящиеся на противоположных концах стилевого и ценового спектра.

Эти тренды хорошо сыграли для таких гигантов электронной коммерции как «Амазон», брендов «быстрой моды» Zara и H&M и таких домов роскоши как Gucci. Но марки наподобие Michael Kors, которая долгое время была лидером «рынка доступной роскоши», они сделали уязвимыми. Поэтому аналитики считают, что сделка о покупке Jimmy Choo добавит престижа Michael Kors. Хотя обе марки являются фаворитами красных ковровых дорожек, изделия Michael Kors продаются в универмагах и корнерах по приемлемым ценам и часто доступны со скидками (сумки Michael Kors можно приобрести всего за 95 долларов), в то время как у Jimmy Choo более высокие ценовые ориентиры: босоножки марки продаются за 425 долларов, а цена фирменных туфель на шпильках, отделанных кристаллами, может достигать 3000 долларов.

При этом Jimmy Choo, хотя и является популярным брендом обуви, как и многие бренды верхнего премиального сегмента сталкивается со снижением продаж из-за скидок в универмагах и изменений предпочтений клиентов, отказывающихся от экстравагантных марок. Непрактичные туфли Jimmy Choo требуют расточительного образа жизни, а такая броскость сегодня не в моде.

Сделка по покупке Jimmy Choo заключена всего через несколько месяцев после того, как американский бренд Coach объявил о покупке американской марки сумок и аксессуаров Kate Spade за 2,4 миллиарда долларов. В 2015 году Coach приобрел премиальный обувной бренд Stuart Weitzman.

Марке Michael Kors требуется обновление. Она стала широко известной благодаря ее одноименному основателю Майклу Корсу, который в течение 10 сезонов входил в жюри американского телевизионного реалити-шоу «Project Runway» о моде. Его подход к моде выражался идеей о том, что каждая женщина хочет выглядеть «красиво и богато». И в течение многих лет у Michael Kors были растущие доходы, так как клиенты приняли его вдохновленные бомондом аксессуары по доступным ценам. Но компания пребывала в застое с тех пор, как в 2011 году вышла на фондовую биржу, что на тот момент являлось самым успешным размещением акций американской марки одежды. В мае этого года компания снизила прогноз по продажам до конца года и объявила о закрытии 125 своих магазинов розничной торговли по полной цене. Аналитики говорят, что для Michael Kors эта сделка является благоприятной возможностью выйти в верхний ценовой сегмент рынка роскоши, увеличить продажи и расширить предложение.

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