MTV и ASOS запускают совместную коллекцию одежды и аксессуаров

Nickelodeon Viacom Consumer Products (NVCP), лицензионное поздразделение международного холдинга VIMN в России, объявляет о глобальном запуске лимитированной коллекции одежды и аксессуаров совместно с интернет-магазином ASOS.

Капсульная коллекция одежды и аксессуаров ASOS x MTV доступна для заказа уже с 23 июня на сайте ASOS. Коллаборация получилась полностью в духе современного MTV: очень яркой, смелой и в то же время олд-скульной. Своим ностальгическим дизайном одежда и аксессуары отсылают к стилю 80-х – эре хип-хопа, хауса и, конечно, MTV.

Команда MTV плотно сотрудничала с креативным подразделением ASOS и поделилась старыми логотипами и образцами дизайна из архивов телеканала. В итоге ASOS удалось создать образцы мужской и женской одежды и аксессуаров, сочетающие бунтарский дух MTV со стилистикой 80-х.

Среди самых заметных элементов коллекции – джинсовая куртка, коктейльное платье на одно плечо со звериным принтом, а также купальник со шнуровкой и облегающее платье с открытой талией – все с логотипами MTV. Линейка аксессуаров включает яркие сумки и рюкзаки, высокие кроссовки и носки с принтом.

Цены на вещи и аксессуары из коллекции варьируются от 400 до 5 000 рублей, интернет-магазин доставляет их в более чем в 150 стран мира, включая Россию.

www.asos.com/ru/