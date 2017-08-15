Другая Бразилия в осеннем лукбуке Cop.Copine

Легендарный французский бренд Cop.Copine представляет лукбук в поддержку осенней коллекции, вдохновленной Бразилией, причем не солнечными пляжами Рио-де-Жанейро, а новым урбанизмом Бразилиа и его строгой, геометричной архитектурой. За это спасибо величайшему архитектору ХХ века Оскару Нимейеру: именно он отстраивал новую столицу страны.

В осенней коллекции легендарный французский бренд Cop.Copine устремляется в будущее, успевшее стать настоящим – цифровую эпоху, в которой индивидуальность сменяет математика, выраженная в цифровых кодах и буквенных обозначениях.

Героини нового лукбука Cop.Copine сталкиваются на улицах неизвестного города – где-то посередине между Бразилиа и Сеулом, вдохновителями новой коллекции Мари Жо де Оливейра, бессменного креативного директора марки. Тема столицы Бразилии, ставшей стараниями величайшего архитектора-экспериментатора ХХ века Оскара Нимейера символом нового урбанизма, возникла в коллекции неслучайно: именно ее более 30 лет назад посетила Мари Жо де Оливейра, португалка по происхождению, во время своего первого большого путешествия через океан.

Бразилиа Нимейера просвечивает сквозь силуэты, изгибы и детали коллекции, а Сеул, столица высоких технологий, — через цифровые коды и авторские принты, с помощью которых девушки Cop.Copine коммуницируют друг с другом, перемежая цифровые послания короткими «выкриками» на французском языке – вроде ‘Je rêve’ («Я мечтаю») и ‘Chut’ («Тишина»).

Цветовая палитра коллекции играет оттенками терракотового, урбанистического желтого и синего, который Мари Жо называет новым черным, а также хаки. В этой системе координат остается место только простым и комфортным, аффектированно геометричным формам – в основном, прямоугольнику, а женственность приглушается андрогинными, «холодными» силуэтами монокостюмов, платьев-миди с крупными складками лесенкой в духе школьной формы, ансамблей платьев-рубашек, прямых брюк с металлическим блеском, а также асимметричных, похожих на мужские, рубашек навыпуск и водолазок с широкой горловиной.

Коллекция-униформа будет представлена во всех 11 российских магазинах марки, а также официальном интернет-магазине www.copcopine.ru.

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