Камила Кабельо — новое лицо кампании GUESS Jeans осень 2017

В Нью-Йорке этой осенью GUESS с гордостью представит кубинско-мексико-американскую мультиплатиновую певицу/автора песен, возглавляющую чарты, — Камилу Кабельо как лицо рекламной кампании GUESS Jeans Fall 2017 вместе с моделью Алексом Деллисола.

На вершине хит парадов — ее дебютный сингл «Crying In The Club» и ее захватывающее шоу и выступление на Billboard Music Awards. Карьера Камилы продолжает развиваться вместе с запуском ее в качестве звезды GUESS в последней рекламной кампании.

Вдохновляясь корнями GUESS и общеамериканским стилем, культовая черно-белая кампания отражает богатое наследие GUESS, которое характеризовало бренд последние несколько десятилетий.

Искусство Поля Марчиано, главного креативного директора GUESS, было заснято модным фотографом Татьяной Герусовой в пустыне Палмдейл, штат Калифорния. Кампания рассказывает о любовной паре на дороге в поисках страсти и волнения, показывая наследие GUESS через вещи 90-х годов и большие джинсовые куртки.

Осенний ассортимент женской одежды предлагает джинсовую тяжелую смесь силуэтов в форме больших курток, узких джинсов с высокой талией, коротких шорт и топов с эффектом пуш-ап. Искусственный мех , заявляется в этом сезоне в разноцветных и леопардовых принтах на куртках, добавляя эффектности в любой приглушенный наряд.

Для парней GUESS предлагает куртки больших размеров, стеганые бомберы, байкерские куртки из искусственной кожи — это ключевые стильные направления верхней одежды сезона.

Обесцвеченная и потертая джинса играет заметную роль в осеннем предложении, она представлена в различных силуэтах, включая джинсы и куртки.

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