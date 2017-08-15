Линия косметики Monsieur Big для глаз и бровей от Lancôme

Французская косметическая марка «Ланком» запустила линию косметики для глаз под названием «Месье Биг» или Monsieur Big. В линии представлены объемная тушь для ресниц, подводка для глаз и набор карандашей для бровей.

«Ланком» представляет новую тушь для ресниц Monsieur Big как замену накладным ресницам. Эта тушь сохраняется на ресницах в течение почти суток и придает ресницам видимый объем с первого же нанесения. Формула туши обогащена ультра-черными пигментами, она легко наносится, придавая ресницам насыщенный черный цвет. Никакого подкрашивания, комочков или размазывания.

К туши прилагается новая супербольшая щеточка с ультра-мягкими волокнами, которые нежно покрывают ресницы тушью. Ресницы разделены и изогнуты естественным образом с первого же нанесения туши.

Подводка для глаз Monsieur Big Marker похожа на маркер — отсюда ее название. Всего одним движением подводка-маркер усиливает красоту глаз благодаря своему интенсивному угольно-черному цвету с глянцевым блеском. Ее водостойкая формула позволяет краске мгновенно высохнуть и гарантирует безупречный вид в течение 24 часов.

Большой карандаш для бровей Monsieur Big Brow Chubby Brow Crayon — это мягкая кремообразная краска для бровей в удобном формате большого карандаша. На одном конце продукта имеется карандаш для бровей, а на другом конце — встроенная кисточка для растушевки. Краска быстро и легко наносится, помогая придать желаемую форму бровям и сделать их более выразительными. На выбор предлагаются пять различных оттенков, включая один светлый подсвечивающий оттенок. С помощью этих карандашей можно придать бровям естественный или более яркий, графически выразительный вид. Кроме того, содержащиеся в формуле карандаша пигменты сохраняются, согласно заверениям «Ланком», в течение 24 часов.

lancome.ru

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