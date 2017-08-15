Santoni edited by Marco Zanini осень/зима 2017-18

В феврале 2017 года в Милане состоялась презентация новой линии одежды Santoni и Марко Дзанини. «Меньше, но лучше» — слоган коллаборации SANTONI EDITED BY MARCO ZANINI.

Результатом сотрудничества стала коллекция мужской и женской одежды, которая воплощает главные ценности бренда Santoni и опыт известного дизайнера Марко Дзанини. В новой коллекции представлен широкий ассортимент верхней одежды: шубы из меха бобра, двубортные пальто, блейзеры и кардиганы. Спортивная одежда, свитера и аксессуары сочетают в себе современный стиль и мастерство ручной работы. Коллекция обуви включает в себя классические модели: от стильных оксфордов и ботинок до изящных лодочек.

Все модели выполнены из роскошных натуральных материалов: альпаки, японской шерсти и хлопка, шелка, кашемира, каракульчи, овчины и кожи крокодила.

Цветовая палитра варьируется от чернильного, шоколадного, винного до янтарно-желтого и лазурного оттенков.

Опыт Марко Дзанини позволяет дизайнеру создавать вневременную классику — изделия будут актуальны вне зависимости от сезона и подойдут для любого случая жизни. «Миссия Santoni — создание красивых вещей, сочетающих в себе качество и оригинальный дизайн. Наши клиенты давно ждали этого запуска. Мы очень рады новому сотрудничеству, Марко Дзанини — идеальный бизнес-партнер для успешного выхода Santoni на рынок модной одежды. На мой взгляд, он один из самых талантливых современных дизайнеров. У нас одинаковые эстетические вкусы и страсть к таким ключевым направлениям современного мира, как дизайн и современное искусство», — прокомментировал Джузеппе Сантони, генеральный директор Santoni.

«Целостность — отличительная черта бренда Santoni. На первом месте — создание высококачественного продукта — это именно то, чего так не хватает миру современной моды. Сочетание традиций и инноваций, пристальное внимание к деталям — основные тенденции fashion-индустрии», — заявил дизайнер Марко Дзанини.

Тэги: Santoni, Марко Дзанини, осень-зима 2017/18, совместная коллекция