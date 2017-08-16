GUESS открывает флагманский магазин в Санкт-Петербурге

Guess рад объявить об открытии своего флагманского магазина в Санкт-Петербурге. Он располагается в знаменитом торговом центре «Галерея», который находится в самом сердце Санкт-Петербурга, на пересечении двух самых главных улиц города — Невского и Лиговского проспектов. Бренд, основанный в Лос-Анджелесе, предложит территорию в 352 квадратных метра, на которой будет представлена новейшая глобальная концепция магазина GUESS.

«Россия является для нас ключевым рынком. Мы прилагаем много усилий и инвестиций, для того, чтобы можно было еще больше расширить и укрепить наш бренд в стране. Наш бренд всегда позитивно воспринимали в России. Местные потребители любят GUESS, и мы стремимся обеспечить им предоставление наилучшего впечатления от покупок», — говорит Виктор Эрреро, генеральный директор GUESS.

Новые инициативы обещают множество возможностей для бренда. В 2017 году GUESS активно развивается на региональном рынке и планирует открыть как минимум 10 дополнительных магазинов с прямым управлением. Благодаря этим новым магазинам GUESS будет напрямую управлять более чем 20 магазинами на территории России до конца 2017 года.

Параллельно с расширением розничной торговли, GUESS также закладывает основу для расширения своего оптового бизнеса в России. Новый шоурум, а также прямой оптовый дистрибьютор и команда специалистов уже приносят позитивные результаты, укрепляя доверие оптовых партнеров и расширяя портфолио бренда.

В соответствии с рестайлинговой и недавно запущенной глобальной концепцией GUESS, новые магазины GUESS в Санкт-Петербурге будут принимать клиентов в необычной и захватывающей атмосфере. Его чисто-белое оформление, с ярким современным освещением, контрастными материалами и гламурными деталями пропитано духом современности. Наследие GUESS отмечает новое расположение через потрясающие цифровые видео и картинки, одновременно заостряя внимание на отображаемых продуктах. Образы будут в одной тематике, чтобы облегчить покупателям процесс шопинга, в то время как популярные коллекции аксессуаров будут отображаться на центральной сцене, делая презентацию продукта видимой из каждого угла магазина.

Известный во всем мире своими сексуальными, острыми и популярными коллекциями одежды и аксессуаров, GUESS гордится тем, что постоянно следит за последними тенденциями и пожеланиями клиентов.

Тэги: Guess, Санкт-Петербург, флагманский магазин