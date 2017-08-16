«Ночь кино» 26 и 27 августа 2017 в Москве

«НОЧЬ КИНО» — масштабная общегородская культурно-образовательная акция, направленная на популяризацию российского и мирового киноискусства. В преддверии 870-летия Москвы все события акции

объединит символ — столица в кино как один из главных образов, исторические эпохи.

В программе найдут свое отражение самые яркие образы Москвы из классики и современного отечественного кино, а фильмам о Москве и москвичах будет уделено особое внимание.

Акция покажет, какое влияние кинематограф оказывает на различные сферы жизни современного общества, каким образом взаимодействует с другими видами искусства и как отечественное кино становится символом своего времени.

В этом году «Ночь кино» пройдет в течение двух дней, что позволит гостям посетить как можно больше событий разных форматов — от концертов до мастер-классов. Программа начнется поздним вечером 26-го августа, закончится ночью 27-го августа в День российского кино и будет включать в себя масштабные и зрелищные события: предпремьерные показы, концерты и новые неожиданные форматы на стыке кино и других видов искусства.

Специальные показы «Выбор россиян»

Фонд кино совместно с Министерством культуры провели онлайн-голосование, которое позволило выбрать москвичам любимые фильмы. Четыре фильма, которые набрали наибольшее количество голосов, покажут 27 августа в течение всего дня в семи кинотеатрах сети «Москино», в парках, музеях, библиотеках и по всей России.

Фильмы-победители:

• «Кухня. Последняя битва»;

• «Время первых»;

• «28 Панфиловцев»;

• «Снежная королева 3: Огонь и лед».

В рамках «Ночи кино» пройдут специальные показы фильмов-победителей Приза Мэра за «За создание образа Москвы в киноискусстве». Первое место получила лента Анны Меликян «Про любовь». Второе место досталось картине Андрея Зайцева «14+», третье — фильмам «Духless» и «Духless-2» Романа Прыгунова.

Полная программа мероприятий доступна на сайте mos.ru/cinemanight.

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